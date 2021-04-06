سارق المليار الصيني رفيق بوشلاكة يحشر مايا قصوري في صراع الإخوان مع قيس سعيد

نشر اليوم سارق المليار الصيني الإخواني رفيق بوشلاكة ، صهر راشد الغنوشي و مستشاره ، التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
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انتخبنا رئيسا ظنا منا أنه سيدافع عن قيم الحرية والكرامة التي رفعت لواءها الثورة التونسية، وانه سينافح عن روح الدستور ودولة المؤسسات والقانون، فإذا بنا نجد عش دبابير تختفي فيه مايا قصوري وأمثالها لبث الفتنة والتآمر وتفجير الصراعات الداخلية.. انتخب سعيد تجد نادية عكاشة وميه القصوري ورضا لينين
المفارقة العجيبة أن الذين كانوا يسبون سعيد في الحملات الانتخابية ويشنون الحملات الاعلامية المنظمة ضده، واعتبروه داعشيا متطرفا، هم اليوم في طليعة أنصاره، والذين تجندوا له وأعطوه أصواتهم أصبحوا في موقع الاستهداف والاستعداء من قيس
هل خادع الرئيس ناخبيه أم أصابته تابعة مرتبطة بمايا قصوري وجماعتها؟