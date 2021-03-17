سارق المليار، رفيق بوشلاكة منزعج من زيارة قيس سعيد إلى ليبيا

نشر الإخواني رفيق بوشلاكة ، سارق المليار الصيني وصهر رأس الأفعى الغنوشي و مستشاره ،التدوينة أسفله على حسابه في الفايسبوك
للأسف قيس سعيد وضع نفسه في الموقع الخطأ في الملف الليبي. استقبل مجلس القبائل المرتبط بحفتر وتبنى حلا سياسيا يقوم على القبلية شبيها بليوجرقا أفغانستان، ما أثار استياء واسعا لدى الليبيين، ولازم الصمت ازاء هجوم حفتر على طرابلس العاصمة.. وحين جاء الرئيس التركي الى تونس طلبا للتعاون في حماية عاصمة دولة مجاورة وشقيقة من عدوان عسكري غادر مدعوم من محور إقليمي شرس، امتنع عن ذلك وبقي يناور ويتحدث عن رائحة زيت الزيتون
واليوم يحاول القفز الى طرابلس للحديث مع من كان يمتنع عن نصرتهم، وهم يعلمون جيدا مواقفه الداعمة لخصمهم حفتر وحلفائه الإقليميين والدوليين، حتى داخل الأمم المتحدة
لكن تبقى العلاقات التونسية الليبية أكبر من كل الحسابات الصغيرة والخاطئة، والمطلوب اليوم إصلاح ما أفسده قيس سعيد وفريق الهواة من حوله