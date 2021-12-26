رضا لينين عاشق قيس سعيد إلى الثمالة

تصريح الرئيس بعد حوار رضا لينين
إنه لم يكن سكرانا بل كان يترنح من حبه وهواه لشخصي. إن للعاشقين قلوبا غير قلوبكم وعقولا غير عقولكم أفلا تعقلون
إن رضا لينين من رضائي وأرضعته من علمي ومن أدبي حتى الثمالة فصار يترنح بكرة وأصيلا، في ولوجه وخروجه وفي حله وترحاله
إنه رسول ال « بي.أن.بي » وممثلي لديها. أنظروا تقاسيم وجهه و ستفقهون
حبيبي يا لينين إطيحلك كر.. وتعمالك عين، قل لي أروح لمين بعد ما خمجتها؟ كنت أظنك صاروخا فوق منصاتي لردع المناوئين داخل الغرف المظلمة ولم أر فيك اليوم غير البني البني
Quand on a un ami comme Ridha Lénine, on n’a pas besoin d’ennemi!
!..AH..!
Ali Gannoun