رسالة لكنّ، أنا رفقة الشارني

10/05/2021 |

كنت أعلم أنه سيقتلني يوما ما، كنت أشعر بذلك كلما نظر لي، لكن لا أحد صدّق ذلك، لا أحد مدّ يد العون لي، كنت بحاجة إلى المساعدة، إلى الحماية، مع أني تعلمت حماية نفسي جيّدا إلا أنّني لم أفلح هذه المرّة، ولم تتلقفن أيّة رحمة لا من الأرض ولا من السماء.. لا أحدّثكم عن القانون، حرّاسه كاذبون، شهود زور وقتلة، نعم قتلة

لم يصدّقوا أنّي رأيت دمي في عيون زوجي، ذلك الذي أراد أن يملكني، فلما عجز عن ذلك، قتلني ببساطة.. بدأ الأمر عندما رفضت أن يتمّ ضربي وتعنيفي وتعذيبي والتنكيل بي مرّة أخرى، فأنا لا أريد أن أصبر على جلاّدي، لا أريد أن أصبر على تصورات قيمية ذكورية لي ولجسدي، لا أريد أن أصبر على ميكانيزمات الهيمنة الثقافية والحضارية التي تجعلني ساحة قتال بين مختلف القوى الأبوية المتجذّرة في مجتمعي المنافق، أردت أن أسترجع السيادة على جسدّي المعنّف فالتجأت للقانون، للدولة ومؤسساتها، لكنّ الدولة جهّزت الرصاص لجلادي.. الدولة بكل أجهزتها تستهزأ من قضايا النساء وتتنصل دائما من مسؤوليتها، وتترك القوانين حبرا على ورق

لم يصدّقوا مخاوفي، فمجتمعنا مطبّع حتى النخاع مع كل أشكال العنف ضد النساء، مجتمعنا يتغنّى بـ »الي صبرت دارها عمرت » نصبر على القتل البطيء؟ مجتمعنا يتغنى بـ »وصّلت روحها »، « ماو على خاطر صغارك »، « حتى انت اش لزّك »، « يعلم بيه ربي، وبرا كان ضربك »..

وغيرها من الرصاصات المؤجلة في صدري

لم يصدقوا أنّ منزلي، أكثر مكان يمكن أن أحتمي فيه، أصبح مكانا خطرا على حياتي، على حياة النساء، فتعنيفي وحتى قتلي يرتكبه عادة رجال من العائلة، مجتمعنا يا سادة انهارت منظومته القيمية التي توفر أسس الاحترام والتفاعل الصحي غير العنيف مع الآخر، انهار انهيارا كاملا، فتكرست مفاهيم ملكية الرجال للنساء لدرجة اتخاذ بعضهم قرارا بإنهاء حياتهن كحل لرفض الوصايا عليهن وعلى حياتهن وأجسادهن.
يقولون رفقا بالقوارير، وهم آثمون ومنتفخون بالخطايا، لست المقتولة الأخيرة، فالنساء تقتل كل يوم هنا وهنالك، فطقوس وأدهم لنا تجري في عروقهم، مخطئ من يقول أنّني قتلت بالرصاص فقط، قٌتلت كل يوم مليون مرّة، في كل مكان في مجتمعات أثقلها رصاص الجهل والكهنوت، بعيونهم الحمراء النهمة قتلت في الشوارع، في الجامعات، في المدارس، في الأسواق، في المقاهي،.. وحتى في الجوامع ودور العبادة، أولائك القتلة، كارهي النساء، في كل نبضة من نبضات قلوبهم احتقار للحياة، بين كل رمشة وأخرى من رموش عيونهم احتقار عميق للأنثى، احتقار حملوه في مخيالهم، في ثقافتهم، في رئاساتهم، في برلمانهم، في وزاراتهم، في إعلامهم، في فنّهم، في مسلسلاتهم، على صفحات التواصل الإجتماعي، في شرايينهم، في لغتهم، في نظراتهم، وبين أياديهم.. ارتفع منسوب كراهية المرأة، وتحقيرها، ووصمها وثلبها وشتمها والمسّ‭ ‬من‭ ‬كرامتها، وكانت المرأة دائما في دائرة سهام القتل المعنوي والمادي.. نعم يا سادة لا عدالة للنساء
أيّة رحمة ستنتشل النساء من كل هذا الخراب؟

سيماء المزوغي