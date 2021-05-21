قامت النائب عن حركة النهضة الإخوانية جميلة الكسيكسي، بالاعتداء بالعنف على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة، وذلك خلال اجتماع مكتب البرلمان
ووصفت موسي الكسيكسي ومن يحيطون بالغنوشي بوجلغة بـ »المليشيا » داخل البرلمان
وكانت موسي ، قد أكدت خلال مداخلة لها، بالجلسة العامة ، أمس إنّ رئيس البرلمان هرب من اجتماع المكتب خوفا من تعيين جلسة عامة لادانة العنف ضدّ المرأة ولتصنيف الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها موسي للعنف سواء داخل مكتب المجلس أو في أروقة البرلمان
راشد بوجلغة الغنوشي يُحوّل الكسيكسي كلبةً مَكْلوبَةٌ لحراسته
21/05/2021 |
قامت النائب عن حركة النهضة الإخوانية جميلة الكسيكسي، بالاعتداء بالعنف على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة، وذلك خلال اجتماع مكتب البرلمان