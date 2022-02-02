رئيس « نادي باريس » ايمانوال مولان يزور تونس خِلْسة

كشف موقع “افريك انتلجينس” اليوم الاربعاء 2 فيفري 2022 ان المدير العام للخزينة الفرنسية ورئيس نادي باريس “ايمانوال مولان” ادى يوم امس زيارة الى تونس
واكد الموقع انه تم استقبال المسؤول الفرنسي من قبل مروان العباسي محافظ البنك المركزي وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية في كنف السرية مشيرا الى ان المحاذثات تطرقت مطولا الى الاصلاحات التي يتعين على تونس اجراؤها للتوصل لابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وحسب نفس المصدر فان الزيارة كانت مبرمجة لشهر ديسمبر المنقضي وانه تم تاجيلها بطلب من تونس مذكرا بان الزيارة تاتي اثر المكالمة الهاتفية التي كانت قد جمعت الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون بقيس سعيد يوم 22 جانفي المنقضي
واشار الى ان فرنسا تقترح تقديم مساعدة تقنية لتونس حتى يتسنى لها الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي مذكرة بان الصندوق كان قد طالب بكل صراحة في منتصف شهر جانفي الماضي باجراء اصلاحات عميقة جدا مقابل تقديم المساعدة لتونس
ولفت الى ان المناقشات مع الصندوق لم تتقدم اطلاقا منذ اعادة اطلاق المفاوضات رسميا منذ شهر نوفمبر المنقضي
واضاف الموقع ان تونس تاخرت في تقديم برنامج الاصلاحات وانه لا احد حتى صلب الجهاز التنفيذي يعتقد في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في اواخر شهر مارس المقبل مذكرا بان بقية المانحين على غرار السعودية والامارات كانوا قد اعلنوا انهم سيتقيدون بموقف الصندوق
هذا وقال سفير فرنسا بتونس « أندريه باران »، إن الوضع صعب جدا في تونس، مؤكداً أن فرنسا تتابع باستمرار وهي جاهزة لمساعدة الحكومة على استعادة التوازن بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وفق تصريحه ، اليوم، لموزاييك
الخزينة الفرنسية توضح
أوضحت إدارة الخزينة الفرنسية ،اليوم الخميس، أن زيارة مدير عام الخزينة الفرنسي، ايمانيول مولان إلى تونس، كانت بدعوة من السلطات التونسية وأوضحت أنه كان مرفوقا بميغالي زيزيناي رئيسة قسم الشؤون الثنائية والدولية للشركات بالخزينة
وأضافت إدارة الخزينة الفرنسية ،أن النقاشات ركزت بشكل حصري ،على القضايا الاقتصادية والمالية، وعلى دعم فرنسا للإصلاحات التي تتصورها تونس في سياق مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي