أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية،اعتبارها تونس شريكا ديمقراطيا هامّا وأنها تحرص على مواصلة دعمها لها بصفة أكبر وعلى مدى طويل،وفق تصريح السفير الامريكي في تونس دونالد بلوم
وجدّد السفير في حوار لمجلة « ليدرز » ، مساندة واشنطن لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مبرزا أنّ التحاور مع الصندوق هو في حد ذاته مهمّ ولن تتوان بلاده عن دفعه. وأضاف أنه يتعيّن على تونس، في الوقت الذي يتسارع فيه الزمن بوتيرة عالية وبضغط كبير، رفع التحديات الاقتصادية وتغيير منوالها والإسراع بالإصلاحات الضرورية
واعتبر السفير الأمريكي أنّ التوافق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، الذي ينبغي أن يمتدّ إلى المجتمع المدني، يبعث بإشارة مصداقية قوية إلى الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل،على حد قوله
دونالد بلوم يدّعي مساندة واشنطن لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي
02/05/2021 |
أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية،اعتبارها تونس شريكا ديمقراطيا هامّا وأنها تحرص على مواصلة دعمها لها بصفة أكبر وعلى مدى طويل،وفق تصريح السفير الامريكي في تونس دونالد بلوم