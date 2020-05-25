مُعايَدَة قيس سعيد والمنطق القتالي السائد

يوميات الحجر الصحي الموجه –اليوم الواحد و العشرون- الأحد 24 ماي 2020
( يوم عيد الفطر المبارك غرة شوال 1441 هجري)
الوضع الوبائي بتونس ليوم السبت 23 ماي 2020 : صفر اصابة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 23 ماي 2020، تمّ إجراء 1021 تحليلا مخبريا، من بينها 35 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 47649
وقد تم تسجيل 8 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1048 حالة موزعة كالآتي
914 حالة شفاء و48 حالة وفاة (حالة وفاة جديدة بولاية تونس لحالة إصابة مسجلة سابقا) و86 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات
المهدية : تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمركزين للحجر الصحي الإجباري
أكدت اسمية الفقيه أحمد المديرة الجهوية للصحة، الأحد 24 ماي في تصريح لـ »وات »، أن نتائج تحاليل عدد من التحاليل المرفوعة للمقيمين بثلاثة مراكز للحجر الصحي الإجباري بالجهة أكدت وجود ثلاث حالات إيجابية جديدة لأشخاص لا يقطنون المهدية . وأوضحت أن إحدى الإصابات اكتشفت لأحد مخالطي مصاب من بين مجموعة من التونسيين تم اجلاؤهم من المملكة العربية السعودية، وهو أصيل ولاية صفاقس، والذين تم إقرار تمديد فترة حجرهم الصحي إلى حين التأكد من سلامتهم جميعا . وأضافت أن الإصابتين الأخريين تعودان لمقيمين بمركز حجر صحي ثان يأوي 231 تونسيا تم اجلاؤهم آخر الأسبوع المنقضي من المملكة العرببية السعودية . وتضم مراكز الحجر الصحي الإجباري الثلاثة بالجهة 629 مقيما من بينهم 180 تونسيا عادوا من روسيا، بداية الأسبوع الجاري، في رحلة إجلاء أمنتها الدولة التونسية. وسجلت ولاية المهدية، منذ ظهور أول غصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 2 مارس الفارط، 19 إصابة من بينها حالتا وفاة و16 حالة شفاء إلى جانب حالة أخيرة تتماثل للشفاء
في سوسة رئيس الحكومة يتحدث عن مستجدات الكورونا وعن عودة السياحة
أدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأحد 24 ماي 2020 الموافق لأول أيام عيد الفطر المبارك رفقة وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن زيارة إلى مركز إيواء المسنين بسوسة حيث قام بمعايدة المقيمين بالمركز واطلع على ظروف إقامتهم ومشاغلهم . وعلى هامش الزيارة تحدث رئيس الحكومة مع الصحفيين عن مستجدات مواجهة كورونا حيث قال الفخفاخ « تحكمنا بصفة كبيرة في الوباء بإمكانياتناث وأضاف « بقليل من الصبر نقضي هذا العيد وستعود الحياة كما كانت عليه » .أما الموضوع الثاني الذي تحدث فيه فهو القطاع السياحي باعتبار أن جهة سوسة تعد احدى أهم الوجهات السياحية بالبلاد حيث أعرب السيد إلياس الفخفاخ، عن أمله في عودة السياحة مطلع شهر جويلية المقبل وأكد أن « هذا مهم لسوسة وكافة المناطق السياحية »
ووفق إحصاءات رسمية، سجلت العائدات السياحية في تونس تراجعا بنسبة 15.08 بالمئة، إذ بلغت 976.5 مليون دينار (334.4 مليون دولار) منذ مطلع العام وحتى 20 أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتتوقع تونس أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا ويوفر قطاع السياحة في تونس أكثر من 400 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، كما يعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد
النتائج المحققة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد تبعث على الاطمئنان
أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري اليوم الأحد أن النتائج المحققة بالبلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتحكم في انتشاره تبعث على الاطمئنان لاسيما بعد عدم تسجيل أي إصابة في صفوف المسنين المقيمين بمراكز الايواء والذين يعتبرون الفئة الأكثر عرضة للمرض. وأشارت السحيري على هامش الزيارة التي أداها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الأحد الى مركز إيواء المسنين بسوسة الى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب ومنها على وجه الخصوص إغلاق دور رعاية المسنين أمام الزيارات الخارجية قبل الانطلاق في تنفيذ الحجر الصحي الشامل والتعقيم الدوري لكل مؤسسات رعاية المسنين والمتابعة الدقيقة لوضعية المقيمين بها ساهم بشكل كبير في عدم تسجيل إصابات ووفيات بسبب فيروس كورونا. وذكرت بجملة القرارات الحكومية الأخرى التي ساهمت في تأمين المسنين من خطر الإصابة بالفيروس مشيرة بالخصوص الى التنسيق مع البريد التونسي والبنوك لإيصال جرايات المتقاعدين الى مقرات اقاماتهم دون تكبد عناء ومخاطر التنقل وتفادي الإكتظاظ وتوجهت الوزيرة بالشكر الى جميع الأعوان والمشرفين على مراكز رعاية المسنين في القطاعين العام والخاص وكذلك الى الجمعيات العاملة في مجال الرعاية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي
في يوم العيد وزيرة العدل تزور مراكز الاحاطة بالشباب
في يوم عيد الفطر المبارك، أدت وزيرة العدل ثريا الجريبي زيارة عمل إلى كل من مركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة ومركز الأطفال الجانحين بالمروج بحضور علي سعيد والي بنعروس، وقد توجهت وزيرة العدل لكل من الأعوان والإطارات والأطفال المودعين بتهاني العيد، فضلا عن معاينة ظروف الإقامة وسير العمل بكلا المؤسستين الإصلاحيتين. كما تولت وزيرة العدل توزيع مجموعة من الهدايا على الفتيات الجانحات والأطفال الجانحين بمناسبة العيد، داعية اياهم إلى ضرورة الاستفادة من برامج التكوين والتدريب في مختلف الاختصاصات لمساعدتهم على حسن الاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية بعد انقضاء فترة الإيداع
وزير الصحة يؤكد : لا تزال أمامنا عشرون يوما من الحجر الصحي
أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الأحد ان غرفة العمليات التي تم تركيزها بثكنة العوينة وبإشراف الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا تتابع مدى احترام المواطنين لقواعد تحديد الجولان التي تم اقرارها مؤخرا خلال ايام العيد مبديا استغرابه من عدم التزام البعض بالإجراءات وداعيا اياهم الى التقيد بما تم الاعلان عنه. كما اعتبر المكي في تصريح له لديوان اف ام ان المدة المتبقية من الحجر الصحي الموجه والتي لا تقل عن عشرين يوما تفرض التزاما بجميع القواعد والاجراءات حتى تتم الوزارة من اعلان تونس دولة خالية من فيروس كورونا وفق تعبيره
بعض القراءات والردود على كلمة التهنئة بالعيد التي ألقاها الرئيس قيس سعيد
لم تمنع أجواء العيد من عودة بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الى كلمة التهنئة بالعيد التي ألقاها رئيس الجمهورية في سهرة ليلة العيد حيث رأت فيها كل من المواقع القريبة من حركة النهضة أو تلك التي تناهض هذه الحركة معايدة حربية وتحديدا للأعداء الذين سيهتم بهم الرئيس. وقد صنفهم أحد المواقع وفق قراءة قام للخطاب الى أربعة أصناف على التوالي : النف الأول من “اعتكفوا لترتيب الأوضاع وتحقيق ما يراودهم من أضغاث الأحلام”.. والصنف الثاني البعض الذي لا يزال ” يحن إلى ما مضى والعودة الى الوراء”.. والثالث من “يهيئون أنفسهم لأنفسهم بما يحلمون وبما يشتهون”.. والرابع الذين “دأبهم النفاق والرياء والكذب والافتراء”
تحت عنوان ذي دلالة حربية » العيد والوعيد » كتب السيد عبد اللطيف العلوي النائب عن « ائتلاف الكرامة » تدوينة نشرها على صفحته الشخصية معلقا على كلمة الرئيس حيث اعتبر أن « خطاب الليلة جاء يحمل جديدا مهما ويمكن البناء عليه معتبرا أن موقف الرئيس « كان حازما من دعوات الفوضى والتخريب » أما السبب الثاني الذي يجعل هذا الخطاب هاما هو « تعبير الرئيس عن نيته تقديم مبادرات تشريعية » تخص النظام السياسي. ورغم فرحه من وضوح الخطاب فيما يتعلق بهاتين النقطتين فاننا نرى النائب أقل ابتهاجا باعتباره يرى نفسه معنيا أو من ضمن الذين قد يوضعون في خانة من وصفهم الخطاب الرئاسي « بمرضى النفوس » وهو جعل التدوينة تشير الى اعتبرته « مراوغة العيد بخطاب الوعيد » . وانطلاقا من المنطلق « الحربي القتالي » الذي وضع النائب فيه نفسه فإننا نراه يتوجه الى الرئيس بعد أن وضع نفسه في الجهة المقابلة له مصرحا في وجهه : ليس مطلوبا أن نعجبك وليس مطلوبا أن تعجبنا، ولا أن نحبك ولا أن تحبّنا، مطلوب فقط أن يقوم كلّ بواجبه من موقعه، في إطار الاحترام الكامل للشرعية وللمشروعية، من الجانبين
بعيدا عن المنطق « القتالي » الذي اصبح يميز خطابات بعض الوافدين الجدد على مجلس نواب الشعب والذي لن يكون من له من تداعيات سوى مزيد توتير الخطاب السياسي ومزيد التشهير والتخوين أصدرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار بيانا في سهرة يوم أمس السبت 23 ماي حول » ضرورة وضع حد للتجاوزات الخطيرة والمتكررة لرئيس مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق باستعمال السيد راشد الغنوشي لصفته كرئيس لمجلس النواب وتقمصه دور المسؤول الاول عن الديبلوماسية التونسية وإقحام بلادنا ضمن المحور التركي -القطري الذي يتدخل مباشرة وبقوة لصالح احد طرفي النزاع العسكري الداخلي الدائر في الجارة الشقيقة . ومع تنديد مجموعة « مساريون لتصحيح المسار » بهده التجاوزات الخطيرة والمتكررة لرئيس مجلس نواب الشعب فإنها ومع تسجيلها التوضيح الذي تضمنته كلمة الرئيس بمناسبة التهنئة بعيد الفطر والذي أكد فيه بوضوح « أن تونس دولة لها رئيس واحد في الداخل والخارج » فإنها دعت الرئيس ليلعب دوره كاملا في الدفاع عن دستور الجمهورية الثانية نصا وروحا وعن الصلاحيات التي منحت له دون غيره فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بما يضمن وضع حد لهذه التجاوزات مستقبلا ». ولا شك أن بقية الأحزاب السياسية ستقوم تباعا بابداء رأيها حول ما تضمنه الخطاب الرئاسي في سهرة ليلة العيد والتي من الأكيد أن تكون ظروف العيد قد منعتها من ابداء رأيها فيه
النهضة بين ادانة الحملات التي طالتها وتثمين المجهود الحكومي في محاصرة وباء الكورونا
أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المجتمع أمس السبت 23 ماي ، في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري ، بشدة حملات التشويه والتحريض المغرضة التي تستهدف حركة النهضة وقياداتها وفي مقدمتهم رئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وذلك عبر نشر الاشاعات والأكاذيب ومحاولة التشويش على القضايا الاساسية في البلاد، والتي تهدف لإرباك المسار الديمقراطي التونسي وتعطيل استكمال بناء مؤسساته وأهمها المحكمة الدستورية. وحيّا المكتب التنفيذي للحركة كل الاطراف السياسية والشخصيات من مختلف المشارب الفكرية على ادانتها الصريحة والحازمة لكل استهداف خارجي او داخلي للتجربة الديمقراطية بتونس. وعبّر المكتب التنفيذي أيضا عن انشغال الحركة الشديد بتواتر وقائع الحرق والعمليات الاجرامية والتي كانت اخرها حرق قاطرة مقتناة حديثا لفائدة شركة فسفاط قفصة بالحوض المنجمي ودعت في هذا الصدد الجهات المعنية الى اتخاذ كل التدابير الوقائية لإفشال هذه الجرائم الخطيرة والكشف عن مرتكبيها وإنارة الراي العام الوطني حولها. وبمناسبة عيد الفطر المبارك دعت الحركة كل التونسيين الى التقيد الصارم بقواعد الحجر الصحي الموجه وبكافة الاجراءات والتدابير الصحية لمحاصرة وباء كورونا. من جهة اخرى ثمنت حركة النهضة المجهود الحكومي في محاصرة وباء الكورونا، وتوجهها لوضع خطة شاملة للإنعاش الاقتصادي للحد من التداعيات الخطيرة الناتجة عن مرحلتي الحظر الشامل والجزئي الذي عرفته تونس منذ منتصف شهر مارس الماضي، ودعت في هذا الصدد الى تعزيز الوحدة الوطنية وتشريك كل الاطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجابهة هذه التداعيات بما يخفف من معاناة المواطنين ويرفع من مقدرتهم الشرائية ويحافظ على مواطن الشغل دون غلق للمؤسسات والشركات. من جهة اخرى توجهت حركة النهضة بالتهنئة الى الشعب الليبي الشقيق وحكومته الشرعية المعترف بها دوليا، بالنجاح في السيطرة على اجزاء شاسعة من التراب الوطني الليبي وإحلال الامن والطمئينة بها كما عبرت الحركة عن املها في ان تتداعى مختلف اطراف النزاع افي ليبيا إلى طاولة الحوار والتشبث بالخيار السلمي والتفاوض لحقن الدماء وتحقيق المصالحة الشاملة وقطع الطريق امام كل التدخلات والأطماع الاجنبية
الوضع الوبائي في البرازيل
ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في البرازيل، الأحد 24 ماي ، إلى 22 ألفا و165 شخصا، بحسب موقع « وورلدميتر » لإحصائيات الفيروس. وأظهرت أرقام الموقع أن البرازيل سجلت 152 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 ألفا و165. وبالنسبة لحالات الإصابة بالفيروس، فقد بلغت حصيلة المصابين 349 ألفا و 113، وذلك بعد تسجيل ألف و 715 مصابا. ووصل عدد المتعافين من الفيروس في البرازيل حتى الأحد 142 ألفا و 587، وفق المصدر نفسه
ألوضع الوبائي في بريطانيا : الأولى في أوروبا في مستوى الوفايات
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 36 ألفا و793، إثر تسجيل 118 حالة جديدة. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي الأحد، إن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 259 ألفا و559 إثر تسجل ألفين و409 حالة جديدة. وأضاف أن إجمالي اختبارات كورونا ارتفع إلى 3 ملايين و458 ألفا و905، عقب إجراء 110 آلاف و401 خلال آخر 24 ساعة. وتتصدر بريطانيا قائمة الوفيات بالفيروس في أوروبا، فيما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة
الوضع الوبائي في عدد من الدول العربية : وفق احصائيات رسمية
في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 8 وفيات بكورونا، و193 إصابة، و152 حالة شفاء وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و306، بينها 600 وفاة، و4 آلاف و578 متعاف
في المغرب، أفاد محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي بتسجيل وفاة واحدة بالفيروس، و27 إصابة، وتعافي 65 مريضا وأشار اليوبي إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 7 آلاف و433، منها 199 وفاة، و4 آلاف و703 حالات شفاء
في الأردن، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 4 إصابات بكورونا، وتعافي حالة واحدة
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 708، منهم 9 وفيات، و442 حافة تعاف
في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها بموقع « تويتر »، تسجيل 29 وفاة بكورونا، و752 إصابة، وتعافي 179 مريضا وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و265، بينهم 764 وفاة، و4 آلاف و807 حالات شفاء
في العراق، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 8 حالات وفاة، و160 إصابة بكورونا، وتعافي 153، خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 4 آلاف و469، منها 160 وفاة، وألفين و738 حالة تعاف
في اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن (حكومية)، تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و10 إصابات، وتعافي 4 حالات وأشارت اللجنة، عبر حسابها في « تويتر »، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 222، بينها 42 وفاة، و10 حالات شفاء ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي سجلت حتى 18 مايو/ أيار الجاري، 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات
في سلطنة عمان ذكرت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، في بيان، أنها رصدت حالة وفاة جديدة بكورونا وأفادت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7 آلاف و770، بينهم 37 وفاة، وألف و933 حالة شفاء
في موريطانيا ، رصدت وزارة الصحة الموريتانية 10 إصابات بالفيروس و9 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية وقال سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، إن وزارته سجلت 10 إصابات جديدة من جانبه، أعلن رئيس البلاد محمد ولد الغزواني، في تغريدة عبر « توتير »، شفاء 9 مصابين ووفق ولد الزحاف، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 237، بينها 6 وفيات، و15 حالة تعاف
أرقام الوضع الوبائي في العالم يوم الأحد 24 ماي 2020
حتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و460 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 345 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و286 ألفا، وفق موقع : وورلدميتر
تونس-أريانة سهرة الأحد (يوم العيد) 24 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي