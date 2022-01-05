شنوة توة للاّ سعيدة العكرمي ولاّت الصيد بوقلادة؟؟؟؟ والحكومة تبنّن؟؟؟؟ يزّي فك… مزال كان نسكرو الملفّات ونقدمو اعتذاراتنا.. ياخي أحنا ربع مواطنين وهوما مواطنين ونصف؟؟؟؟ فهمونا.. خلّي كل واحد يعرف ميزانو.. المستشفى دار السيد الوالد؟؟ وشنوة معناها كل دقيقة داخلة خارجة؟؟؟ أكاهو قررت تعتصم… ننحنيو؟؟؟ خرّج الكازي وافرض القانون….مازلنا نسمعو… الصرامة من فضلكم.. ما فمّاش محاسبة بدون يد قوية راهو.. على بالها أنّها هي بالذات عندها ملفّات؟؟؟ ربّما تظن نفسها ملائكة.. ويديها نظاف؟؟؟ شخصيا اطلعت على التهم الملحقة بيها في الفايسبوك فقط… دخت.. ملاّ عيرود مسيّب منذ 2011
نائلة السليني