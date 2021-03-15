حول تجاوزات سيف الدين مخلوف ضد أمن البلاد

مرّة أخرى، يقوم اليوم المدعو سيف الدين مخلوف، صحبة عدد من أعضاء كتلته النيابية، بالتطاول على الأمن وعلى الدولة وعلى الشعب، ويخلق جوّا من الفوضى والاضطراب في مطار تونس قرطاج الدولي لفرض تسفير مواطنة مُصنّفة مشبوهة (S17)، وذلك باستعمال القوة وتعنيف أحد الأعوان، رغما عن إرادة مسؤولي المطار، مُتجاوزا الفضاءات المُحجّرة على غير المسافرين عنوة، ورافعا شعارات تتضمّن تعدّيا على مؤسسات الدولة
وإذ يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن تضامنه مع قوات الأمن الساهرين على حماية الدولة من الإرهاب في المطار، فإنه يُطالب
– رئيس الحكومة-وزير الداخلية بوضع حد للاعتداءات المُتكررة لهذا المواطن الذي يستغلّ صفته كنائب في البرلمان للقيام بتجاوزات في شتى المجالات وخاصة ضد أعوان الأمن
– النيابة العمومية بالتحقيق في ممارسات هذا النائب الخارجة عن القانون، وخاصة في ما نسبه إلى الأمنيين من اتهامات كونهم صانعي الإرهاب ومدمري الشباب
– نواب البرلمان برفع الحصانة عن هذا النائب والتصدي للعنف اللفظي والمادي الذي ما انفكّت تُمارسه كتلته
15-03-2021
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي
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