حمة « نَمْ نَمْ » يدعو إلى مظاهرة مضادة لمظاهرة الغنوشي السفاح قتّال الأرواح

بعد النهضة …حزب العمال يدعو للنزول إلى الشارع السبت القادم 27 فيفري
دعا حمة « نَمْ نَمْ » أو ما يسمى « حزب العمال التونسي » ، مساء الخميس، مناضليه إلى التظاهر السبت القادم ضد : منظومة الحكم
ونشر الحزب تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، ورد فيها : تنديدا بعبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها، يدعو حزب العمال عموم مناضلاته ومناضليه وصديقاته وأصدقائه ونصيراته وأنصاره إلى التجمع بساحة باب الخضراء يوم السبت بداية من منتصف النهار ثم التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة
يشار الى ان النهضاوي الإخواني راشد الغنوشي السفاح قتّال الأرواح ، قد دعا انصاره للنزول الى شارع محمد الخامس بالعاصمة السبت القادم 27 فيفري كذلك، للدفاع عن شرعية حكومة المشيشي المتدحرجة حسب ما يدعي