حركة النهضة اللي تخاف ربّي تعترف أن إحدى نائباتها تلقت جرعة تلقيح حرامْ زقّومْ و دون وجه حق

على إثر ما وقع تداوله في بعض المواقع الإعلامية والإذاعات بما يفيد تمتّع نائبة عن حركة النهضة لجرعة تلقيح دون وجه حق، يهمّ حركة النهضة أن تؤكد على التالي
– ضرورة احترام الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ورفضها لأي تجاوز مهما كان مأتاه
– تعتبر ان ما قامت به السيدة النائبة خطأ وتطالبها بالاعتذار رغم تقديرها للاعتبارات الصحية التي دفعت بها إلى هذا التصرف
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
وكانت منظّمة أنا يقظ قد كشفت أنّ النائب أروى بن عباس اللي تخاف ربّي تلقت الجرعة الأولى من التلقيح بالرغم أنّها ليست من الفئات ذات الأولوية وذلك بتدخّل من المديرة الجهوية للصحة بمنوبة نبيلة قدور، والتي تمّت إقالتها بعد تمكين جملة من الأشخاص من التلقيح دون ان تصلهم ارساليات قصيرة في الغرض ومن ضمنهم النائب المذكورة
وأشارت المنظّمة إلى أنّه بعد إقالة صديقتها لم تجد من يتدخّل لفائدتها للحصول على الجرعة الثانية، حسب ما ذكرت المنظمة