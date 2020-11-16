حركة النهضة الإخوانية تدفعها « ديمقراطيتها » إلى تأجيل مؤتمرها (11) إلى موعد غير محدَّد

16/11/2020 |

انعقدت اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 / الموافق ل 29 ربيع الأول 1442 الجلسة 44 لمجلس شورى حركة النهضة عبر تقنية التواصل عن بعد، وقد خصصت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وخاصة التطوّر الخطير للوضع الوبائي بالبلاد، وذلك على ضوء تقارير قدمها كل من رئيس الحركة ورئيس اللجنة الصحيّة بالمجلس، كما تابعت الدورة نسق أعمال لجنتي الاعداد المضموني والمادّي للمؤتمر الحادي عشر للحركة وتم الاستماع الى تقرير مكتب الهياكل والعضوية حول الوضع الداخلي للحزب
وبعد المداولات والنقاش فإن مجلس شورى حركة النهضة

1. يعبر عن عميق انشغاله بالوضع الصحي الخطير بالبلاد جراء وباء كورونا خاصة مع ارتفاع عدد المصابين والضحايا وبطء التفاعل الرسمي معها ومحدودية الإجراءات المتخذة، ويدعو الى تسخير كل مقدرات الدولة لمجابهة الوباء واقتراح تكوين مجلس أعلى للصحة يرأسه رئيس الحكومة تمثَل فيه كل الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية يكون هدفه الأساسي مجابهة الوباء وحماية حياة التونسيين

2. يشيد بمبادرة فتح المعابر الحدودية مع الشقيقة ليبيا ويتمنى أن يفضي الحوار بين الأشقاء الليبيين الذي تحتضنه تونس الى حلّ سياسي دائم يحفظ الدماء ويحقق التنمية والكرامة لكلّ الليبيين.
3. يبارك الوصول الى حل لملف الكامور بالحوار الحضاري بعد أزمة طال أمدها ويؤكد على ضرورة التمييز الايجابي للجهات الأقل حظا في مجهود التنمية 

4. يطالب الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفلاحين والاحاطة بهم بعد تسجيل صعوبات جمة تواجهها مختلف القطاعات الفلاحية

5. يثمّن ما جاء في حوار رئيس مجلس نواب الشعب في حواره مع التلفزة الوطنية بتاريخ 8 نوفمبر 2020 وخاصة دعوته للمصالحة الوطنية وتمكين الشباب العاطل من الأراضي الدولية لاستثمارها ويدعو الكتلة الى تحويل تلك المقترحات الى مبادرات تشريعية

6. يدعو كتلة حركة النهضة والمكتب التنفيذي الى تقديم أفكار و مقترحات الحزب لمعالجة الأزمة الاقتصادية قبل عرض ميزانية الدولة لسنة 2021 على مجلس نواب الشعب مع اعطاء الأولوية للاصلاحات الضرورية واجراءات التخفيف من وطأة الأزمة على الفئات الهشّة، ويقرر تنظيم دورة استثنائية آخر الأسبوع مخصصة لملف الميزانية وقانون المالية 2021

7. نظرا للحالة الوبائية التي تمرّ بها البلاد والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة وبعد الاستماع لعرض اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشورى وتوصياتها، تقرّر تأخير موعد عقد المؤتمر 11 موفّى العام الحالي (2020) على أن تتعهد لجنتا الاعداد المضموني والمادي للمؤتمر واللجنة الصحية باقتراح موعد لاحق يأخذ بعين الاعتبار ما تقرره الهيآت الصحية للبلاد

8. يدين التصريحات الإعلامية التي تنال من مكانة الحركة وقيمها وشؤونها الداخلية ويدعو قيادات الحركة وأعضائها الى الالتزام بالميثاق الأخلاقي، كما يدعو الجميع الى رحابة الصدر وانتهاج أسلوب الحوار والالتزام بما تقرره المؤسسات

9. يؤكد أن المشاريع والمبادرات المقدمة من أبناء الحزب توجه حصريا الى اللجنة المضمونية

رئيس مجلس شورى حركة النهضة
عبد الكريم الهاروني

بيان