تونس تساند قرار السعودية في مجموعة « أوبيك + » الذي أزعج واشنطن

تبعا لما أثاره قرار مجموعة « أوبيك + » من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض انتاج النفط بداية من غرة نوفمبر 2022، يعدُّ موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة من هذا القرار الذي اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية والتي تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
للتذكير فإن قرار السعودية هذا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها الذي أعلن أنه سيعيد النظر في علاقات بلاده بالمملكة