تقُوحِيبْ (حاشاكم) خوانجية

هي لقحت آما موش بالعاني. هي متعدية قدام المركز متاع التلقيح أخي دزوها جات في حجر الفرملي ولى زرقلها وحشمت باش تقول له لا. لامحالة هي كبيرة في وجها آما صغيرة في بطاقة الولادة. راهي في الدنيا صحابها لكل مجوس وماجوش وحدها تكالي في هم الدنيا . ملي سمعت الي خذات بلاصة واحد مزمر وهي دموعها قبب قبب لا ترقد لا ليل لا نهار.ما عاد حاليلها شيء. تحلف وتتكتف إلي الدوزة الثانية با تعطيها لعابر سبيل والي ما عادش باش تجيب طريق هاك البلاصة شكون يعرف يعاودو يدزوها وهي موش شاهية بالكل. حتى المزلس متاع الراتسه متاعها طلب لها السماح وممكن باش يطعمو ألف محتاج . أخي مابكاكمش حالها؟ تي أطلبومنها السماح إزح
علي قنون