تعنُّتُ حكومة المشاشو مع نقابة المهندسين سيدخل تونس في الظلام

أكد عميد المهندسين، كمال سحنون، أن إضراب مهندسي القطاع العام لا يزال متواصلا، في ظل تراجع الطرف الحكومي عن تعهداته بتنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية
وأضاف في تصريح اليوم لمراسلة « الجوهرة أف ام » على هامش ندوة صحفية عقدتها عمادة المهندسين، أن إضرابهم مشروع وأنهم لن يقبلوا المساس من حقوق منظوريهم بشكل تعسفي
وأوضح سحنون أن العمادة ستمهل الحكومة أسبوعا للتفاعل الايجابي مع مطالبهم، مشيرا إلى أنهم قد يضطرون للتصعيد في صورة تجاهلهم، من ذلك مواصلة الاضرابات و الاعتصامات وسحب المهندسين المشرفين على عملية صيانة محطة انتاج الكهرباء بسوسة « د » وما قد ينجر عنه من انقطاع للكهرباء في عدة ولايات في فترة الذروة و عدم التدخل لإصلاح أي عطب فني وعدم الالتحاق بمواقع الانتاج