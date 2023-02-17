بريطانيا تنتقد الايقافات الأخيرة بتونس والتي طالت عددا من السياسيين ورجال الاعمال

نشرت السفارة البريطانية بتونس، اليوم الجمعة 17 فيفري، تغريدة لوزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، اللورد أحمد طارق، انتقد فيها الايقافات الأخيرة التي طالت عددا من السياسيين ورجال الاعمال
وجاء في تغريدة اللورد أحمد طارق: لا تؤدي الطبيعة الواسعة النطاق للاعتقالات الأخيرة في تونس إلّا إلى التأكيد على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة واحترام حرية التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات
وتابع طارق: يجب أن يكون لدى التونسيين مساحة للمعارضة السياسية المشروعة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة
يذكر ان الخارجية الأمريكية كانت قد عبّرت من جهتها، الأربعاء الماضي، عن قلقها البالغ بشأن حملة الإيقافات التي تشمل سياسيين ورجال أعمال في تونس هذه الأيام