ايمان قزارة تؤكد الاستماع للإخواني راشد الغنوشي في قضية جهازه الإرهابي السري كمشتكى به

ايمان قزارة تكذّب عماد الخميري و تكشف عن وثيقة تُثبت الاستماع للغنوشي في قضية الجهاز السرّي
كشفت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي إيمان قزازة، عن وثيقة تثبت الاستماع لرئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي في قضية الجهاز السرّي، بادارة لأبحاث القضايا الارهابية للحرس الوطني بالعوينة كمُشتَكَى به وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2020 على الساعة الواحدة والنصف زوالا
وقالت قزارة ، في حوارها مع قناة التاسعة، مساء الأربعاء إنّه ايضا تمّ سماع مجموعة من الامنيين الذين اشرفوا على نقل المحجوز من الغرفة السوداء بوزارة الداخلية في عهد الوزير هشام الفوراتي والذي كذّب حينها بالبرلمان وجود الغرفة السوداء بالأساس
قزارة ردّت بالوثيقة والتي هي عبارة عن محضر جلسة سماع مشتكى به من قبل هيئة الدفاع ومجموعة النواب ‘ 43 الذين قدموا شكاية بالغنوشي، على التصريحات الإعلامية للقيادي بحركة النهضة عماد الخميري، في وقت سابق اليوم، والتي نفى فيها خبر الاستماع للغنوشي .
كما أشارت أن القضاء وجّه تهما لأعضاء بالحزب ولأمنيين متواطئين مع الحركة، في نفس القضية، على حدّ قولها
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