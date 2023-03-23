الولايات المتحدة تؤكد أن قيس سعيد أثار « قلقا بالغا » بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف أدت أمس زيارة إلى تونس والتقت وزير الخارجية نبيل عمار ، دون أن يصدر إلى الآن بلاغ عن وزارة الخارجية او عن السفارة الأمريكية بتونس ، في المقابل ادلت بتصريح لوكالة رويترز جاء فيه على وجه الخصوص
🔴 قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي اليوم الخميس إن الرئيس التونسي قيس سعيد أثار « قلقا بالغا » بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد اجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية
🔴وقالت إنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي إلا أن : ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية
🔴وأضافت ليف : كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط و التوازنات
🔴وقالت ليف إن أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه بهم سيتعبر متواطئا معهم هي : بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس
🔴وقالت ليف إن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، لكنها قالت : لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تجرد المؤسسات من سلطاتها
🔴وأضافت : لا استطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة
🔴وقالت ليف: كانت هذه هي التعليقات سببا في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكنها نتج عنها ما هو أكبر من ذلك إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري
🔴وقالت ليف : الأصدقاء يتحدثون مع اصدقائهم بصدق… سنوجه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة. هذا ليس تدخلا
🔴وأضافت أن مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في يدي الحكومة
🔴وتابعت : هذه حزمة تفاوضوا (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها ، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها
🔴وأردفت : المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها »، مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل « مكتوفي الأيدي
🔴وقالت إن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي : قرار سيادي … وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطة ‘ب‘ أو الخطة ‘ج
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بلاغ سفارة الولايات المتحدة بتونس
قدِمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربرا ليف إلى تونس في إطار جولة إقليمية. والتقت خلال زيارتها بوزير الخارجية السيد نبيل عمار، فأبرزت معه ما يجمع بين الولايات المتحدة وتونس من شراكة طويلة الأمد، وأكدت على أهمية تسهيل عمل الدبلوماسيين في تونس وواشنطن. كما نقلت وجهات نظر الولايات المتحدة حول أهمية تأمين منظومة من الضوابط والتوازنات بين السلط، الأمر الذي لا غنى عنه لجميع الأنظمة الديمقراطية. وحثت كذلك على التنفيذ السريع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس قيس سعيد، والتي نالت دعمًا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة. كما التقت مساعدة وزير الخارجية بممثلين عن المجتمع المدني التونسي النشيط الداعمين لقيام عملية سياسية ديمقراطية تشمل الجميع وتحمي الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وكان أن أجرت كذلك مقابلات مع وسائل إعلام تونسية ودولية