الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصبحت في خدمة قيس سعيد ولا أحد غيره

انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بشدّة المرسوم الجديد لهيئة الانتخابات الذي أمضاه قيس سعيد في مجلس الوزراء الأخير و صدر اليوم بالرائد الرسمي
وقال نبيل بفون، في تصريح لإذاعة »موزاييك أف أم »: بهذا المرسوم الجديد الهيئة أصبحت هيئة الرئيس بامتياز واستقلاليتها ضُربت بصفة جوهرية.. رئيس الجمهورية يكرّس بقوة القانون في المؤقت الدائم.. شنوة قاعد صاير في تونس شنوّة هذا
وأضاف بفون : سعيّد سيكون هو الفريق الذي يلعب بالميدان وهو الحكم.. كل شيء أصبح بيد الرئيس الآن
كما تابع : كفاش اليوم طرف سياسي وفي السلطة يسمي أعضاء الهيئة الكل بالتعيين ؟