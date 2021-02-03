الهايكا تحذر من تواصل التدخل في عمل الصحفيين بمجلس نواب الشعب

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري « الهايكا » ، وإثر معاينتها الاعتداء الصادر من مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام ضد مصوّر التلفزة التونسية، تدين هذا العمل الذي يهدّد بصفة مباشرة حريّة العمل الصحفي واستقلاليته وسلامة الصحفيات والصحفيين
وإذ يؤكّد هذا الاعتداء ما كانت نبّهت إليه الهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 1 فيفري 2021 من تفاقم الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين، فإنها تعبّر عن مساندتها وتضامنها مع جميع الإعلاميين الذين يتولون تغطية أشغال مجلس نواب الشعب، وتدعوهم إلى التصدي الى الضغوطات والتمسّك بحريّتهم في أداء مهامهم وواجبهم في إنارة الرأي العام وتمكينهم من الحق في معلومة دقيقة
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