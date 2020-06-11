النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد أن الإخواني راشد الغنوشي يُشَرِّعُ لخرق القانون والتمرد على الدولة

11/06/2020 |

تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها لموقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي عبرت عن استنكارها واستيائها من حضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في القناة التلفزية غير القانونية « نسمة ». وتشدد النقابة على رفضها لما أتاه راشد الغنوشي الذي خصّ القناة المذكورة دون غيرها بحوار تلفزي يوم 8 جوان 2020
و إذ تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سلوك راشد الغنوشي الذي يعكس افتقاره لوعي و ثقافة احترام القانون فإنها تنبه التونسيين إلى أننا بصدد حالة غزو ممنهجة تستهدف تمكَين أطراف مشبوهة من
مؤسسات الدولة وهو ما يستوجب على وجه الاستعجال تطبيق القانون قبل فوات الأوان
هذا وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه مواصلة البث لبعض القنوات المسنودة من أحزاب وشخصيات تحوم حولها شبهات فساد. وتعتبر النقابة أن استمرار ذلك ينزع كل مصداقية عن خطابات و شعارات محاربة الفساد، وفي ذات هذا السياق تطالب النقابة هيئة مكافحة الفساد بالإسراع في حسم الملفات التي بحوزتها منذ أشهر وقد سبق أن استلمتها من الهايكا ومصارحة الرأي العام بمآلات التقصي في شأن كل من القنوات التالية وهي نسمة و الزيتونة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم
وتؤكّد النقابة أن ما تلاحظه من دعم سياسي حزبي بلغ حد توظيف المؤسسات العمومية لخدمة المارقين والمستقوين على هياكل الدولة وقوانينها قد شجّع هذه اللوبيات على التمادي في إهانة الدولة والعبث بمؤسساتها وهو ما دفع مثلا صاحب إذاعة القران الكريم غير القانونية إلى فتح فرع لها في ولاية صفاقس أمام ناظر السلط المحلية وخاصة الوالي الذي نحمله مسؤولية خاصة
وتذكر النقابة الرأي العام التونسي بوجود هياكل عمومية مسؤولة على ضمان الترددات وضرورة استعمالها وفق القانون وهي ترجع بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال وهو ما يستدعي مساءلة رئيس الحكومة عن سر هذا الغياب وهذا الصمت المريب
تشدد النقابة على ان نتائج سياسة غض الطرف التي تتبعها السلطة التنفيذية، حكومة ورئاسة جمهورية ستكون وخيمة على مستقبل البلاد،كما ستشكل لبنة لتمركز الشبكات المافيوزية التي ستحول دون بناء دولة ديمقراطية مدنية قوامها حرية التعبير واحترام القانون والمؤسسات

تونس في 11/06/2020

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
ناجي البغوري

بيان