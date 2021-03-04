النائب حاتم المليكي يؤكد أن ما يقع في وزارة المالية خطير جدا

اللي صاير في وزارة المالية خطير جدا
* بديناها بامتيازات مالية مشبوهة للاصدقاء في قانون المالية 2021
* زدناها محاولة تمرير لجنة مصالحة يرأسها وزير المالية أكثر من مشبوهة والحمد لله طاحت لعدم الدستورية
* كملنا بالغاء خطة كاتب الدولة ونحينا واحد من إطارات وزارة المالية
* توة تعدينا لمرحلة تصفية إطارات الوزارة وتسييس مصالحها وعقوبات على اللي موش متاعنا
* كمل عليهم حرب التسميات على البنوك العمومية
وزارة المالية موش بانكة
بالطبيعة موش باش نحكي على الاستثمار والتعاون الدولي اللي راقدين يضربو في النوم
النائب حاتم المليكي