الكتلة الوطنية تعبر عن دعمها للائحة سحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي

على إثر انعقاد مجلسها في دورته السادسة بتاريخ 28 جويلية 2020 يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي
أولا: تهنئة السيد هشام المشيشي على إثر تكليفه من سيادة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. كما تدعوه بالمناسبة إلى التعجيل بإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية بما يسمح بتشكيل حكومة تضمن الكفاءة والنزاهة على قاعدة رؤية واضحة تتلاءم مع مقتضيات المرحلة الحالي
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ثانيا: تجدد موقفها من سوء إدارة مجلس نواب الشعب وضعف التسيير وغياب الحوكمة مما أضعف أدائه وساهم في تدهور صورته. وفي هذا الإطار تعبر الكتلة الوطنية عن دعمها للائحة سحب الثقة من رئيس المجلس
ثالثا: تستنكر إصدار رئاسة المجلس لبيان بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية بصفة أحادية وتضمينه مواقف سياسية لا تتناسب مع مواقف الكتلة الوطنية
رابعا: تدعو مكتب المجلس للتقيد بالنظام الداخلي في ما يتعلق بطبيعة جلسة سحب الثقة من رئيس المجلس واحترام الإجراءات المحددة في حال التصويت على اللوائح
باردو في 28 جويلية 2020
حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية