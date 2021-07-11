الدكتورة نائلة السليني للمشيشي : يا هشام يِزِّي من الكِذْبْ

شخصيا نطلب في إلحاح من الدستوري الحرّ يتعهد بمراقبة إحصائيات وزارة الصحة يوميا في عدد الموتى بالكوفيد كِيف طلع الغنوشي هو اللي يحكم في الوزارة ويسعى إلى التضخيم باش ينزّل الرعب في الركايب.. حسبي الله .وشكرا عبير على التفطن لخداعهم والتنبيه لتزوير الحقائق
إمالا يا هشام قلت 189 موتى ؟ وخليتنا نندبو؟ هاو طلعو 68 !؟ حسبي الله..شنوة تعني؟ وماهي غاياتك؟ أم تنفذ الأوامر تنفيذا أعمى؟ حاصيلو.. التبلعيط عندكم أنواع.. وما عندوش خطوط حمراء..حكومة كذابين.. ومع ذلك نطلب تفسير رسمي من وزارة الهانة..والتصحيح اللي قمتو بيه زاد دخلنا بعضنا راهو وما طمنّاش
فعلا نعيش مرحلة انهيار..لكن ليس انهيار منظومة الصحة..وإنما انهيار المبادئ الأخلاقية التي تضمن الأمن والاستقرار..وذاك هو قانون الغاب.. ونعرف مليح اللي موش باش تخجلو من أنفسكم، لأنّ 3000 ميليار هي همكم، وجميع الوسائل مسموح بيها إذا توصلكم لنهبنا.. وهي فرصة حتى يعمّ الرعب فيتلهى عنكم الناس ..وتلك هي نتائج التمكين: الفوضى ولا شيء غير الفوضى التي تحاكي الحشر
الدكتورة نائلة السليني