الدكتورة نائلة السليني تشكّك في الداعين إلى مظاهرة 25 جويلية

صباح الخير احبابي
علّمتنا التجارب أنّ دعوات من هذا الصنف يجب التحفّظ منها..كم نزلنا إلى الشارع وطيب النية يحدونا فما هي النتيجة؟ حلّو أوّل مؤسسة تشريعية وجلسوا على الكراسي ومن ذلك الوقت فهم يمتلكون رقابنا.. يأتي المخالف ويدعو إلى الشارع..ونزلنا إلى ساحة باردو عاري ولا بس.. والنتيجة ؟ السبسي عانق القاتل وهدانا ليه..ومنذ ذلك الحين واحنا نغفقو..وكل مرّة تنزل الناس للشارع تروّح ماكلة طريحة
نعرف الطريحة جايينها.. أمّا على شرط : نورونا من هم المنظمون لهذا النزول يوم 25 جويلية ؟ وماهي برامجهم ؟ ثمّ والأهم هل هم في مستوى الثقة ؟ ولا حَكَم في ذلك سوى نحن.. الله أعلم ما قد يُحاك في الخفاء
ولذا ،أنا نائلة السليني أعتبر أنّ كلّ دعوة يلفّها الغموض لا تعنيني..وأطالب بحقّي في المعلومة..وأن يخرج كلّ مدبّر لأيّ تحرّك مكشوف الوجه..يكفيني نعاني العُبيثة اللي رماوها على صدري..وأن نقف الندّ للندّ..نتناقش ونقرّر معا..فكلّ خطإ يحسب علينا في هذه المرحلة ضعفا
الدكتورة نائلة السليني