الدستوري الحر يطالب وزارة الدفاع الوطني بفتح تحقيق في نشاط المدعوة سوسن مبروك المشبوه

رسالة مفتوحة
من
رئيسة الحزب الدستوري الحر
إلى رئيسة الحكومة المعينة طبق الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021
وأعضاء الحكومة المعينين على رأس وزارة الدفاع الوطني
والشؤون الخارجية والشؤون الثقافية والداخلية ووزارة العدل
حيث ثبت ضلوع المسماة سوسن مبروك التي تشغل حاليا خطة « نائب رئيس البرلمان غير الشرعي » في المشاركة في مسار تأسيس « دولة أجنبية » في شكل مملكة باسم « أطلانتس الجديدة » من خلال توفر مؤيدات وقرائن متظافرة وأعمال ملموسة وإدراج إسمها كوزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يسمى حكومة لا مركزية تابعة لهذا الكيان يرأسها المدعو محمد عبادي أردني الجنسية مقيم بتركيا تحت قيادة ملك يدعى هارون آيدن يقال أنه رجل أعمال تركي الجنسية مقيم بتركيا حسب ما يتبين من الموقع الرسمي للمملكة المزعومة على الرابط:
وحيث ثبت ضلوع التونسيين المدعوين زبير بربيرو وفتحي بن حميدة ومحمود البجاوي في عملية تأسيس المملكة المذكورة باعترافهم الصريح وإدراج أسمائهم ضمن التشكيلة الحكومية بحكومة محمد العبادي والمجاهرة بذلك فضلا عن دخولهم كشركاء في شركة تجارية عالمية تحمل اسم » شركة مملكة اطلانتس الجديدة » يرأس مجلس إدارتها رئيس حكومتهم محمد العبادي ويقدم فيها ملكهم هارون آيدن كمستثمر حليف للشركة، وتختص الشركة في بناء المدن الذكية ومشاريع الطاقة البديلة وبناء المطارات والجسور والطرقات وغيرها من المشاريع الضخمة حسب ما ورد بموقعها الرسمي على الرابط
وحيث أن الشخص الذي تم تقديمه كملك للمملكة المدعو هارون آيدن محل شبهات بخصوص جرائم تبييض أموال وإرهاب وتم ترحيله سنة 2021 من كينيا لهذا السبب وتم تسليمه إلى تركيا في إطار اتفاق بين البلدين
وحيث نظرا لخطورة انخراط مواطنين تونسيين في تأسيس كيان أجنبي مشبوه ووضع أنفسهم على ذمته كوزراء لتوفير شرط وجود الحكومة واعترافهم بتجميع مطالب التجنيس في تونس لتكوين شعب لذلك الكيان إضافة إلى الإنخراط في تكوين شركة تجارية عالمية تحمل اسم المملكة المراد تأسيسها للاستثمار في بناء المدن والمطارات وإقامة مشاريع الطاقة البديلة قد يكون القصد من ورائها الحصول على أرض تشكل الإقليم السيادي الذي ينقصها
وحيث يتفاقم الخطر في ظل اختراق هذا الكيان الأجنبي المشبوه للمؤسسة التشريعية المحدثة مؤخرا بطريقة غير شرعية ودون مشاركة شعبية وذلك بواسطة المدعوة سوسن مبروك التي تشغل موقع نائب رئيس فيها مما سيمكنها من الاطلاع على كافة أسرار البلاد التونسية والعمل على خدمة المصالح الاجنبية عند صياغة التشريعات
كما يتعمق الخطر على الأمن القومي في ظل تولي المدعوة سوسن مبروك مهمة خبيرة معتمدة لدى مركز الإستشعار عن بعد لدول افريقيا التابع لوزارة الدفاع فضلا عن خطورة اختراق مؤسسات الدولة بواسطة وزراء حكومة الكيان الاجنبي العاملين بها على غرار اختراق المدرسة الابتدائية بالسنايسية التي يديرها محمود البجاوي ويشغل في نفس الوقت خطة نائب وزير الشباب والرياضة بالكيان الأجنبي المشبوه حسب ما نشره بنفسه على حسابه بالفايسبوك ذي الرابط
وحيث تبعا لتقديم ممثل الكيان الاجنبي المشبوه زبير بربيرو طلبات لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ورئاسة الحكومة ووزارة الثقافة لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي بتونس وعدم اعلام الرأي العام بمآل هذه الطلبات،
وفي ظل صمت أجهزة الدولة أمام الحقائق المرعبة التي خرجت للشعب التونسي ومنها انطلاق الكيان الأجنبي الجديد في النشاط داخل تونس
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يطالب وزارة الدفاع الوطني بصفتها مشرفة على عمل مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا بالإذن للمركز المذكور بوقف التعامل مع المدعوة سوسن مبروك وسحب وثيقة اعتمادها كخبيرة لديه وفتح تحقيق في نشاطها الخارجي وتورطها في وفاق دولي لتكوين كيان أجنبي مشبوه
2- يطالب قيس سعيد ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والشؤون الثقافية بإعلام الرأي العام بتفاصيل ومكونات الملفات المقدمة إليها لفتح مكتب تمثيل ديبلوماسي بتونس للكيان المسمى « مملكة أطلانتس الجديدة » وتحديد موقف الدولة التونسية من هذا الكيان المشبوه
3- يطالب نجلاء بودن بفتح تحقيق بوزارة التعليم العالي على إثر قبول مشاركة محمد العبادي رئيس حكومة الكيان المسمى « مملكة اطلانتس الجديدة » أرض الحكمة، في فعاليات منتدى ريادة الأعمال « ماتخدمنيش » الذي انتظم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 13 ديسمبر 2022 ذي الرابط
وتقديم توضيحات حول تفاصيل ملف المشاركة سيما وأن قبول هذه المشاركة يعتبر اعترافا من الدولة التونسية بهذا الكيان من شأنه أن يفضي إلى انعكاسات خطيرة على الأمن القومي التونسي
4- يدعو رئاسة الحكومة للإذن لكافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية كل في اختصاصها للتحقيق مع منظوريها المنخرطين بحكومة المملكة المزعومة والتدقيق في أي ملف يقدم باسمها أو اسم أعضائها وممثليها لتكوين شركة أو طلب خدمة أو مشاركة في صفقة وتجميد أي معاملات إدارية أو تجارية أو مالية أو اقتناء أو إيجار أراضي بالبلاد التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض لحماية المصالح الوطنية
5- يطالب وزارة الداخلية بتقديم توضيحات حول ملف تجميع مطالب التجنيس لصالح كيان أجنبي مشبوه وإعلام الرأي العام في إطار احترام الضوابط الأمنية بتحركات الأجهزة المختصة لكشف هوية ومسيرة المدعو هارون آيدن الملك المزعوم للمملكة التي شرعت في اختراق الدولة التونسية والتنسيق مع المصالح والأجهزة النظيرة لها في الخارج لإماطة اللثام عن هذا الملف الخطير وتفكيك أخطبوطه وتقديمه إلى العدالة
6- يطالب الجهات القضائية المختصة بإثارة التتبع وفتح تحقيق جزائي ضد المدعوة سوسن مبروك و القيام بإجراءات رفع الحصانة عنها وتقديمها للقضاء صحبة المدعوين زبير بربيرو وفتحي بن حميدة ومحمود البجاوي وكل من سيكشف عنه البحث والإذن بالتساخير اللازمة للاطلاع على الحسابات البنكية وخارطة التحركات والاتصالات والمعاملات وكل ما يتطلبه التحقيق بخصوص شبهات التحيل والانخراط في وفاق إجرامي دولي بهدف تبييض الأموال وضرب الأمن القومي ووحدة الشعب التونسي والانضمام إلى تنظيم دولي له علاقة بالجرائم الإرهابية طبق مقتضيات التشريعات الجزائية والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وإعلام الرأي العام بكافة التفاصيل
7- يحتفظ بحقه في التصعيد بكافة السبل القانونية والميدانية للدفاع عن حوزة الوطن في صورة تجاهل أجهزة الدولة للمطالب المبينة أعلاه وتخاذلها في كشف الحقائق ومحاسبة المورطين
8- يدعو الشعب التونسي لليقظة والتعبئة العامة للذود عن استقلال البلاد والوحدة الوطنية والتصدي لكل مخططات اختراق الدولة وتقسيمها والسطو على ثرواتها ومخزونها العقاري.