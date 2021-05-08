الخبير عز الدين سعيدان يردّ على افتراءات سمير الواطي و يسخر من جهله

هام جدا
اول ملاحظة سي سمير رجاءًا اذا طلب منك اقتراح اسماء لمناصب رجاءًا رجاءا لا تقترح اسمي اذ ليس لي اي اهتمام بالمناصب
ثاني ملاحظة: انا ليس لي اي حرب ولم اتهجم يومًا على اي حكومة او مسؤول و اذا كنت انت الصحفي بتجربتك تعتبر ان نقد سياسات او خيارات او إجراءات او التعبير عن راي مخالف بكل موضوعية و حياد هو حرب او تهجم على اي طرف فيا خيبة المسعى و يا تعاسة الحال
ملاحظة ثالثة : اتحداك ان تجد اي رقم او اي مؤشر قدمته في مداخلاتي او ذكرته في كتاباتي و
لم يكن مصدره رسميا اي البنك المركزي او وزارة المالية او المعهد الوطني للاحصاء
ملاحظة رابعة : لقد تم سؤالي من طرف زميلتك الصحفية عن مدى صحة الخبر الذي يروج حول الطريقة التي تمت بها الاجتماعات. هذا يعني أنني لم اكن أنا مصدر هذه المعلومة. ولكن دعني اؤكد لك يا سي سمير ان جل اللقاءات تمت فعلًا عن بعد
هل سالت نفسك يا سي سمير من التقى بالوفد التونسى و ماذا كانت الردود
الان خليك من القشور والتفاهات هل سالت نفسك لمذا تحول الوفد الى واشنطن ونحن في بداية المحادثات مع صندوق النقد الدولي ؟
هل يعقل ان يقدم برنامج الاصلاحات بهذه الطريقة ؟
ثم هل اطلعت على وثيقة البرنامج ؟ ثم هل انت واعٍ بخطورة اوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والسياسية ؟
ملاحظة اخيرة: هل اطلعت على مقالاتي الاخيرة حولة معضلة الديون وتمويل ميزانية الدولة و تبخر الادخار الوطني وسياسة سعر صرف الدينار ؟
هل اطلعت على مقترحاتي للخروج من الازمة التي تعيشها تونس التي نحبها ونحترمها ؟
ان لم تكن واع او مهتم بكل هذا فكما
يقول التوانسة : أمورك
تحية للصحافة و الصحفيين
عزالدين سعيدان