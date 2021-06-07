الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام تدين بشدة التنكيل الذي لحق عبير موسي و حزبها

تدين الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام بشدة الانتهاك الصارخ للحقوق و الحريات على اثر احداث ساحة باردو التي طالت احد الاحزاب السياسية الحزب الدستوري الحر على اثر المسيرة السلمية التي قام بها الموافق ليوم امس 5 جوان 2021
+و بكل حيادية تندد الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام ما تعرضت له هذه المسيرة السلمية من صد و ردع بغضّ النظر عن اي انتماءات سياسية فإنّ الحق في التعبير و التظاهر السلمي هو حق محفوظ و مكرس في اطار الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الانسان و بالتالي فإنّ ما حدث بساحة باردو من تنكيل باستعمال شتى انواع القمع يعتبر هرسلة و خرق واضح للحريات
+تٌؤكد الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام أن ما تعرض له انصار هذه المسيرة السلمية من اعتداء بالعنف و حرمانهم من حق التظاهر السلمي و منعهم من التزود بضروريات الحياة من ماء و أكل و ترهيبهم لردعهم عن التظاهر السلمي يٌخالف ما يٌكرسه الميثاق العالمي لحقوق الانسان من حقوق و حريات
و بذلك تدعو الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام الى احترام فحوى و محتوى الميثاق العالمي لحقوق الانسان و ضمان ثقافة حرية التعبير و الحق في التظاهر السلمي كشكل من اشكال للحقوق و الحريات في اطار ما يؤهله القانون
عن المكتب التنفيذي الدولي
رئيسة المكتب الجهوي للجمعية بولاية سوسة و المنستير الاستاذة غادة القطاري