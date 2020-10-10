الجامعة العامة للإعلام تدعو كافة منظوريها بكل وسائل الإعلام إلى مقاطعة ائتلاف الشر أو ما يسمى ائتلاف الكرامة

تدعو الجامعة العامة للإعلام كافة منظوريها بكل وسائل الإعلام إلى مقاطعة ما يسمى ائتلاف الكرامة وهو في الحقيقة ائتلاف الشر وضرب حرية الرأي والتعبير وتدعو كل الصحفيين والتقنيين والمصورين إلى مقاطعة اي برنامج يظهر فيه ما يسمى لائتلاف الخونة والمرتزقة الذين يحاولون بكل الطرق مهاجمة الإعلاميين وتكريس قوانين تضرب حرية الرأي والتعبير وتدعو الجامعة العامة إلى الإبلاغ عن كل كل تجاوزات تحاول ضرب هذا البلاغ وأجبار الزملاء عل العمل في أية برامج يكون هذا الإئتلاف طرفا فيها
السبت 10 أكتوبر 2020
الكاتب العام
محمد السعيدي
بيان