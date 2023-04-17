الإخواني رفيق بوشلاكة يعلن اقتياد صهره راشد الخريجي إلى ثكنة العوينة

نشر منذ قليل الإخواني سارق المليار الصيني المدعو رفيق بوشلاكة صهر رأس الأفعي راشد الخريجي الغنوشي التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
و علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء اليوم الاثنين 17 أفريل 2023، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أنّ : ابعاد الاسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية
وبالتوازي مع إيقاف الغنوشي تمّ تفتيش منزله