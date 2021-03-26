أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، أمر بعدم توفير النصاب القانوني لعقد جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما أدى إلى إلغاءها
وقالت موسي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالــ »فيسبوك » اليوم الجمعة، : بعد الصفعة الموجهة لسامية عبو أمس الصفعة وجهت لمبروك كورشيد اليوم، وشيخ الإخوان أمر بعدم توفير النصاب ولم تعقد جلسة اليوم ايضا
واضافت « وفروا له النصاب في المكتب وباركوا منع عبير موسي من حضور الإجتماع ومن التكلم خلال الجلسات التي تدخل في اختصاصهم ثم قال لهم سعيكم مشكور »، بحسب تعبيرها، مؤكدةً أنهم لن يعقدوا جلساتهم، معتبرةً أن صلوحيتكم قد انتهت، وفق نص التدوينة
و كانت النائب الأول لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي، قد قررت اليوم الجمعة، رفع الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإلغاءها، وذلك إثر حضور 42 نائباً فقط فيما يشترط إكتمال النصاب القانوني حضور 73 نائباً
الإخواني راشد الغنوشي يصْفَع تِبَاعًا سامية عبو و مبروك كورشيد
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، أمر بعدم توفير النصاب القانوني لعقد جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما أدى إلى إلغاءها