الإخواني راشد الغنوشي يدعي أنه متّفق مع قيس سعيد بينما قيس يسكت

خلال لقاء السيد رئيس الجمهوريّة بالسيّد رئيس مجلس نواب الشعب
◀ تفاعل إيجابي وتوافق حول تشخيص الوضع العام في البلاد ورفض دعوات الفوضى
▪ شهد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد برئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي الذي انعقد مساء اليوم الجمعة 29 ماي 2020 بقصر قرطاج توافقا في الرؤى حيال تشخيص الوضع العام في البلاد وسبل التعاطي معه، وخاصة في ما يتعلّق برفض الدعوات إلى الفوضى ومخطّطات الإجرام واستنكارها والتنديد بموجة الحرائق وكلّ محاولات تعطيل المرفق العام والإضرار بالأمن العام للبلاد
▪كما تمّ التأكيد على استعداد مجلس نواب الشعب للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعيّة بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويُساعد في خروج البلاد سريعا من التداعيات التي خلّفتها جائحة كورون ا على جميع المستويات وخاصة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وفي هذا الإطار تمّ التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لخدمة الفئات الضعيفة وتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق والجهات المهمّشة والمنسيّة
▪ وأثبت هذا اللقاء، الذي جرى في أجواء من الود والصراحة، زيف ما تروّجه بعض الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة وبين مؤسّساتها، وأنّ الاختلاف في وجهات النظر ممكن في إطار احترام الدستور ومبدأ وحدة الدولة في خياراتها وتوجّهاتها الكبرى كما تمّ التطرّق إلى جملة من القضايا الدولية وخاصة منها القضايا الإقليمية الراهنة
▪ وتمّ الاتفاق في نهاية هذا اللقاء على عقد جلسات دوريّة لتدارس الأوضاع وتوحيد وجهات النظر وخطط العمل المستقبليّة للنهوض بمناعة الوطن وخدمة لكلّ فئات الشعب
بيان الإخواني راشد الغنوشي
استقبل السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية ظهر اليوم الجمعة 29 ماي 2020 الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب
وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد كما تم التطرق إلى جملة من القضايا الدولية وخاصة منها القضايا الإقليمية الراهنة
والفرق بين البيانين واضح