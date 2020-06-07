الإخواني راشد الغنوشي سيُطَلّق جماعة « الشعب » و « تحيا تونس » بعد عِشْرَة قصيرة

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الخامس والثلاثون – الأحد 07 جوان 2020
الوضع الوبائي في تونس ليوم السبت 06 جوان : صفر اصابة جديدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 06 جوان 2020، تمّ إجراء 705 تحليلا مخبريا من بينها 05 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55358
ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
المنستير: شفاء 4 حالات جديدة بالمركز الوطني لحاملي « كوفيد 19 » من بينها رضيعة
ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد « كوفيد 19″، على مستوى المركز الوطني لحاملي الفيروس بالمنستير، إلى 298 حالة، بعد الإعلان اليوم الأحد 07 جوان، عن تعافي أربع حالات جديدة، من بينها حالتان من ولاية قفصة وحالة واحدة من ولاية بن عروس ومثلها من ولاية صفاقس، وفق ما أفاد به (وات)، المدير الجهوي للصحة بالمنستير، محمّد المنصف الهواني . ويوجد من بين الذين تماثلوا للشفاء، رضيعة أصيلة ولاية قفصة استقبلها المركز الوطني لحاملي « كوفيد 19 » بالمنستير، بتاريخ 9 ماي 2020، صحبة إثنين من أفراد أسرتها وكان عمرها شهرا واحدا، لتغادره الأحد وقد بلغت تقريبا الشهر الثاني من ربيعها الأوّل . وأفاد المصدر بأنّ مجموع الذين مازالوا حاملين « للفيروس، على مستوى الجمهورية التونسية، 56 حالة، من بينها 47 حالة في المركز الوطني لحاملي « كوفيد 19 » بالمنستير الذي استقبل خلال الفترة الممتدة بين 4 أفريل و7 جوان 2020، ما مجموعه 345 حالة من 24 ولاية، من بينها 8 حالات وافدة من ليبيا وحالة أخرى من الأردن . ولم تسجل ولاية المنستير حالات تعافي جديدة وظل عدد الذين تماثلوا للشفاء 41 حالة من مجموع 43 حالة إصابتها مؤكدة « بكوفيد 19 « ، فضلا عن أنّها خالية من أية عدوى محلية بفيروس كورونا المستجد، منذ 15 أفريل 2020 وأصبحت الجهة منذ يوم 5 جوان 2020 خالية من أية حالات في الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري وقد بلغ مجموع التحاليل التي أجريت لعينات رُفعت من ولاية المنستير، منذ بداية مارس 2020 وإلى غاية 6 جوان الجاري، 2943 تحليلا، حسب المدير الجهوي للصحة
اللجنة العلمية لمتابعة إنتشار كورونا تدرس تطور الوضع الوبائي في تونس
عقدت اللجنة العلمية لمتابعة إنتشار فيروس كورونا مساء اليوم الأحد 7 جوان 2020 إجتماعها الدوري، بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس السيد ايف سوتيران، الذي خصص لتدارس تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم وفي تونس وتقييم نتائج المرحلة الحالية من الحجر الصحي الموجّه، كما ناقش أعضاء اللجنة مختلف الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية الواجب إتخاذها لانجاح المرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجّه.
تأخرنا كثيرا وزادتنا الكورونا تأخرا ..لنتدارك معًا
أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء يوم الجمعة 05 جوان 2020 بدار الضيافة بقرطاج على لقاء مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الشبابية وعدد من الشباب الناشط في مجالات مختلفة كالإدارة والطب والهندسة وتطوير التطبيقات والألعاب الالكترونية والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي. وإثر الانتقادات الواسعة للفخفاخ بسبب هذا اللقاء قامت رئاسة الحكومة بنشر ملخص حول أهم ما دار في هذا اللقاء . وقد جاء في الملخص اشارة رئيس الحكومة الى أهمية هذا اللقاء مع الشباب التونسي في دعم المجهود المبذول في مجال الرقمنة والبناء على ما تم تسجيله من نقاط ايجابية خلال أزمة الكورونا وكسب تحدي التحكم في انتشار الوباء عبر مبادرات رقمية من ابتكار الشباب انخرطت فيها الإدارة ومكنتمن اختصار عديد البرامج والمخططات التي كانت ستمتد لسنوات في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة، ومن جهته قال وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو أنّ “تونس لكل أبنائها بكل اختصاصاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرية وأعمارهم”. وتابع السيد محمد عبو قائلا “لو كان هناك ما يكفي من الوقت لاستمعنا لكل مواطن على حدة. المهم أن هناك رغبة في القطع مع كل ما يعيب بلادنا، وتشريك كل من له رغبة في بناء تونس الجديدة. والأهم هو العمل ثم العمل”. وأكّد محمّد عبو، في تدوينة له على “الفايسبوك”، ” تأخرنا كثيرا وزادتنا الكورونا تأخرا ..لنتدارك معًا
ما بعد الكورونا : مؤشرات عديدة تدل أن تونس ستكون على صفيح سياسي ساخن
قال الإعلامي برهان بسيّس في تدوينة نشرها عبر حسابه على الفايسبوك عشية اليوم الأحد 07 جوان إن ”رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيضع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بين خيارين اما تحوير حكومي يُخرج حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة ويُدخل قلب تونس واما انسحاب النهضة وبالتالي انهيار حكومة الياس الفخفاخ”. وتابع بسيّس قائلا ”غدا سيوجه الغنوشي بوضوح هذه الرسالة من خلال منبر قناة نسمة التي سجل معها حواره اليوم”. وكرد على ما جاء في تدوينة بسيس كتب النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض على صفحته الخاصة بالفيسبوك حيث اعتبر الأبيض أن الحكومة لا تسقط بقرار سياسي من رئيس حركة النهضة بل ان حكومة “الرئيس” ستسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل 109 من النواب . لا أعلم ما هو قرار حزب تحيا تونس لكني أعلم علم اليقين أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة . وختم تدوينته قائلا : تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد ذلك. والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية ». ومن جهته نشر وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو(التيار الديمقراطي)، اليوم الأحد، تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك، طلب فيها دعم ومساندة الشعب التونسي في كلّ خطوة إصلاحية تقوم بها الدولة مؤكّدا أنّ الإنتخابات المقبلة والمصالح الحزبيّة هي آخر ما يعنيه
كما أوضح أن أنّ كلّ من يعتقد أنّه قادر على عرقلة الإصلاحات مستعملا وسائل شتّى، فإنه مخطئ لأنّ ذلك العهد قد ولّى . ومما جاء في تدوينة السيد محمد عبو « حان وقت العمل الجاد لا خوف على ديمقراطيتنا وحرّياتنا، إنما نعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية لا نُحسد عليها، قبل مرحلة الكورونا وخاصة بعدها، وتحرّكنا إرادة صادقة للنهوض ببلادنا في المجالات كلها، ومعكم سنفعل . آخر ما يعنينا الآن نتائج الانتخابات المقبلة أو أي مصلحة حزبية أو شخصية وعليه نطلب دعم شعبنا في كل خطوة إصلاحية نقوم بها
وفي حديثه عن الاصلاحات المرتقبة كتب السيد عبو « الأغلبية تستفيد من الإصلاح، وثمة حتما متضررون منه، ومن اعتاد سابقا أن يتمكّن من عرقلة الدولة متى شرعت في تنفيذ إصلاحات، مستعملا وسائل شتّى، فليعلم أن هذا العهد قد ولّى وانتهى وأن الدولة لا يُضعفها إلا حُكام ضِعاف أو مُورّطون، وأنّ سياسة الحكومة اليوم تقوم على فرض القوانين على الجميع وإعلاءِ قيمة العمل وتحسين مناخ الأعمال كما تنبني على حماية الفئات الهشة وتقاسم الأعباء وحماية الحقوق والحريات وتتأسّس على حماية المال العام وحسن توظيفه وعدم التسامح مع من يعبث به وأنّ دعامتها حياد الإدارة وتخليصها من التعقيدات والنأي بها عن التجاذبات السياسية وغيرها أمامنا جميعا فرصة لتطوير بلادنا، فالشعوب التي طوّرت بلدانها ليست أكثر ذكاءً ولا قدرة على العمل الأمر لا يتعلق بحملات، ولا بأي رغبة في خلق حالة من الخوف لدى أي فئة في المجتمع، بل بالتأسيس لدولة قانون دونها لن تتقدم تونس. مكافحة الفساد جهد يومي وعمل يراوح بين الوقاية والردع » وختم السيد عبو تدوينه كاتبا » تونس قابلة للاصلاح بكثير من العمل الجاد والتضحية والصبر والترفع عن صغائر الأمور ». لآ ندري ان كانت هناك علاقة بين ماجاء في هذه التدوينة البرنامجية للعمل الحكومي القادم التي عرضها السيد عبو واشترا ط السيد الغنوشي اخراج كل من حركة الشعب وحزب تحيا تونس لبقاء حزب حركة النهضة في الحكومة ؟ واذا صدقت تدوينة السيد بسيس بخصوص الحوار الذي سجل اليوم على قناة نسمة فان السيد الغنوشي يبدو مرتاحا من حزب السيد محمد عبو الذي امتنع في آخر وقت عن التصويت لمشروع اللائحة التي قدمتها السيدة عبير موسي والتي لم تنل سوى 94 صوتا في حين صوت عليها كل من حركة الشعب وحزب تحيا تونس وهما الحزبان اللذان يريد السيد الغنوشي تعويضهما بكل من ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس. ورغم أننا في يوم عطلة فقد تسارعت الأحداث حيث دخل السيد نبيل القروي على الخط. فمباشرة بعد تسجيل السيد راشد الغنوشي لحواره المشار اليه أعلاه والذي ستبثه قناة نسمة غدا والموجه أساسا لابتزاز السيد الياس الفخفاخ طلع علينا السيد نبيل القروي على قناة حنبعل القريبة من النهضة وفي حوار أدارته سماح مفتاح قال القروي أن بعد خروج الشاهد من الحكومة نقص عليه الضغط من القضاء والبلاد تنفست. ,اضاف القروي أن لا مشكل له مع النهضة ولا مع حليفها ائتلاف الكرامة ولكن اليوم مشكل مع تحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي.
ماذا سيكون رأي السيد عبو من كل هذا ؟ هل سيقبل السيد عبو مجاراة الشيخ مرة أخرى بعد أن امتنع نوابه عن التصويت في الأسبوع الماضي خوفا على التحالف الحكومي؟ ماذا سيكون رأيه من التصريح الذي أدلى به السيد القروي حين اعتبر أن التيار وحركة الشعب وتحيا تونس يمثلون المشكلة ؟ عناصر عديدة ترشح تونس الى صيف سياسي ساخن في تونس بعد نجاحها مؤقتا في اقصاء كورونا من طريقها وجلب لها ذلك اعجاب وتقدير العديد من أصدقائها في العالم شرقا وغربا
تزامناً مع العودة الجامعية.. إضراب لقطاع النقل في صفاقس
وفق تقرير مراسل اذاعة موزاييك بصفاقس ينفذ الإتحاد ااجهوي للشغل بصفاقس غدا الاثنين 08 جوان 2020 إضرابا في قطاع النقل والسكك الحديدية وديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف ومجمع مقاولي الشحن ويندرج هذا الإضراب في إطار روزنامة الإضرابات القطاعية التضامنية التي دعا لتنفيذها الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية للاتحاد على خلفية تواصل ايقاف 3 نقابيين من اعوان الصحة في إطار قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس، وما يصفه الاتحاد بالتوظيف السياسي لهذه القضية والهجمة على المنظمة الشغيلة , وتزامناً مع هذا الإضراب سيتم تنفيذ تجمع عمالي نقابي امام دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. وفيما يتعلق بالنقل البحري بين صفاقس وقرقنة، فإن الاتحاد الجهوي قرر برمجة سفرتين فقط واحدة صباحية والثانية مسائية لتامين النقل البحري بين صفاقس والجزيرة
تجدر الاشارة الى ان اضراب قطاع النقل بصفاقس يوم غد الاثنين يتزامن مع العودة الجامعية للطلب
اسرائيل/اراضي 48 مخاوف جدية من موجة ثانية لوباء كورونا
حسب صحيفة الاتحاد الجريدة العربية الصادرة بحيفا أفادت وزارة الصحة الاسرائيلية أن عدد المصابين بفيروس الكورونا في البلاد، بلغ 17863مصابا حتى مساء اليوم الأحد بزيادة 94 حالة جديدة. ومن مجمل الإصابات هناك 39 وصفت حالتهم بالمتوسطة و 27 حالة خطيرة منهم 23 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي و298 حالة وفاة وتماثل 15091 مصابا للشفاء، علما أن عدد المرضى حاليا 2474 . وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المواصلات أن حركت القطارات لن تستأنف نشاطها غدًا الاثنين 08 جوان كما كان مخططا له مسبقا، بسبب موجة المصابين الجديدة بكورونا في البلاد. ومن المرتقب أن تجري الحكومة جلسة تقييم للوضع في البلاد يوم غد. ويذكر أن المجلس الوزاري المصغر لمكافحة تفشي الكورونا سيجتمع غدا لبحث آخر التطورات والمعطيات، وسيتم خلال الاجتماع طرح قضية القطارات والموعد الجديد لمزاولة نشاطها
حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية تشيع في دمشق أمينها العام السابق رمضان عبد الله شلح
دائما حسب جريدة الاتحاد شيّعت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد 07 جوان في دمشق، أمينها العام السابق للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلّح، بعد رحيله أمس في بيروت عقب صراع مع المرض ونقل جثمان عبدالله شلح اليوم من مستشفى الرسول الأعظم التابع لحزب الله في بيروت إلى العاصمة السورية، بحسب مصادر فلسطينية.ودفن المشيعون جثمان الراحل في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك بجوار رفيق دربه الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي في العاصمة السورية دمشق . ودائما حسب نفس الصحيفة في وقت سابق كتب وزير الحرب الاسرائيلي السابق « نفتالي بينت » عبر حسابه في تويتر، منتقدا رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ونائبه غانتس، سماح اسرائيل بدخول جثمان شلح إلى غزة، ليتراجع بعد أن عرف بأن معلوماته غير صحيحة، إذ تم دفنه في مخيم اليرموك في سوريا. وأعلنت الحركة عن فتح موكب عزاء لمدة ثلاثة ايام في ساحة الكتيبة بغزة
الوضع الوبائي في العالم
وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية مستند إلى مصادر رسمية فقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 397179 شخصا على الأقل في العالم حتى الساعة 19:00 (توقيت غرينيتش) وذلك منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019 وتم تسجيل أكثر من 6 ملايين و827260 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وأعلِن تعافي مليونين و963800 من هذه الحالات على الأقل . ولا تمثل الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر .
تونس-أريانة سهرة الأحد 07 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي