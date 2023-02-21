اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، يوم الإثنين 20 فيفري 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، حسب ما ذكره محاميه عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيوب الغدامسي
وأوضح الغدامسي أن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية « استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد »، قائلاً إن هذه التهمة كيدية وفق تعبيره
وتابع : تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائناً تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث
وأضاف : الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً، لأن القضاء لم يوفر أدنى درجات الحماية لمواطنيه واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطيات كاذبة.. هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار على خلفية نشاط صحفيي الإذاعة.. الخط التحرري هو ما يقلق موجّه التهمة
وأردف : إستعمال تهمة تبييض الأموال هو غطاء على التهمة الرئيسية وهي استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة