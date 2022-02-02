احتفالا باغتيالها شكري بلعيد، حركة النهضة الإخونية تدعو للتظاهر يوم 6 فيفري

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، جلسته الدورية مساء الثلاثاء 01 فيفري 2022، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي وبعد التداول في المستجدات على الصعيد الوطني
فإن حركة النهضة
1- بعد مرور ثلاث وثلاثين يوما على اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري واحتجازه قسريا، واستمرار إضرابه عن الطعام طوال هذه المدة للمطالبة باستعادة حقوقه وإطلاق سراحه والتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حقه، فإن حركة النهضة تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن الأستاذ البحيري، وتحمل مسؤولية سلامته لرئيس الدولة ولوزير الداخلية وتستنكر الإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر. كما تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور
2- تحمّل المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة
3-تستنكر بشدة محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط
4- تدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا بات حتميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة