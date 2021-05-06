اتحاد الشغل يُكذّب ادعاءات حكومة المشيشي

شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام المساعد، سامي الطاهري، على أنّ الإتحاد لم يحضر إلاّ لقاء واحدا من اللقاءات الاستشارية ببيت الحكمة، مؤكداً أن الحكومة كانت مصرّة على إيهام الرأي العام بأنّ الاتحاد كان حاضرا وموافقا على كل ما يحدث وهو غير صحيح، وفق قوله
وقال الطاهري، في تصريح لــإذاعة « موزاييك » اليوم الخميس، : تحدثنا مع الحكومة حول إصلاحات كبرى على غرار الجباية والدعم والأجور في إطارعام دون الخوض في التفاصيل ولم نعرف تصور الحكومة لهذه الإصلاحات إلا عند تسريب الوثيقة
وبيّن أنّ الحكومة تتحدّث عن برنامج وهي غير قادرة على تطبيقه على أرض الواقع، معتبرا أنّ هذه طريقة لن تؤدي إلاّ إلى الهاوية والصدام، وفق تقديره