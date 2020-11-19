إيقاف عناصر من الجيش التونسي قاموا بالتخابر مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب

كشف اليوم وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن إيقاف عناصر من الجيش قاموا بالتخابر مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب، كما تم إيقاف عدد آخر من عناصر الجيش خاصة بالجنوب عمدوا إلى مدّ المهربين بمعلومات حول تواجد التشكيلات العسكرية للإفلات من المراقبة، وفق تأكيده
وجاءت تصريحات البرتاجي خلال جلسة استماع بالبرلمان، وفق ما نقلته إذاعة :موزاييك أف أم
وأكد الوزير على أن استهلاك المخدرات والتخابر »خطوط حمراء » لا يمكن للوزارة أن تتسامح مع مرتكبيها من العسكريين.
وأضاف أن الوضع الأمني بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر مع تواصل سريان حالة الطوارئ حتى 29 نوفمبر2020.