إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الإخواني راشد الغنوشي

أكد المحامي الإخواني سمير ديلو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي اليوم الخميس 20 أفريل 2023 على الساعة الخامسة والنصف صباحا
وفيما يلي نص التدوينة
« وأخيرا .. صدر – على السّاعة الخامسة والنّصف من صبيحة الخميس – قرار الإيداع الذي أُعلن عنه في مواقع التّواصل وصفحات بعض الإذاعات منذ مساء الإربعاء
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قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة مسجّلة تم نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الخميس 20 أفريل 2023، إنّ القضية المرفوعة ضدّه تتنزل في إطار »حلقة من حلقات الاستهداف السياسي بالوسائل القضائية »،وفق تعبيره، متابعا: نحن لا مشكل لنا مع القضاء ومشكلتنا مع الدكتاتورية التي تريد ان تصادر مكاسب الثورة.. المعركة في البلاد بين الدكتاتورية والديمقراطية
وأضاف : الملفات المرفوعة ضدنا فارغة بشهادة كل المحامين ومشكلة تونس ليست الغنوشي ولا الطبوبي أو الشابي.. مشكلة تونس هو انقلاب غاشم يدفع البلاد نحو مزيد من المصائب
وتابع : اعتقالي واعتقال عدد من المناضلين لن يحل مشاكل تونس فغلاء المعيشة سيتسع لانه ثمرة من ثمار الديكتاتورية ونحن واثقون من تمسك الشعب بمبادئه وثورته… وتيار الثورة والدمقراطية يتصاعد وعبرت عنه نتائج الاستفتاء.. تونس عائدة إلى ديمقراطيتها ومبادئ ثورتها