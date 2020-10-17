إرهاب : راشد الخياري في حالة تلبس لا غبارعليها

نشر رشاد الخياري ، النائب الإخواني بمجلس نواب الشعب ، التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك إثر عملية الذبح الشنيعة التي كان ضحيتها أستاذ تاريخ بفرنسا . تدوينة تؤكد مساندته للإرهاب و لهذه الجريمة النكراء البشعة . فهل تحركت النيابة العمومية لإيقافه وهو في حالة تلبس لا غبارعليها ؟
يمكن، عملا بأحكام الفصلين 69 فقرة أخيرة من الدستور والفصل 31 من القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ، إيقاف النواب الذين قاموا بنشر تدوينات تبرّر أو تمجد العملية الإرهابية المتمثلة في ذبح أستاذ التاريخ يوم أمس في فرنسا
UN » honorable » DÉPUTÉ, élu du Peuple Tunisien, justifie et APPROUVE l’assassinat de l’enseignant dont la tête a été coupée au couteau en banlieue parisienne