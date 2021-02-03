ألغام زرعها أبناء الإخواني الغنوشي تتسبّب في استشهاد 4 عسكريين بمرتفعات جبل مغيلة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الرائد محمد زكري في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، استشهاد أربعة عسكريين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مرور عربة عسكرية في عمليّة تمشيط بمرتفعات جبل مغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد
ويشار إلى أن جبل مغيلة الواقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، هو مكان تحصّن المجموعات التكفيرية الإرهابية ، من أبناء الإخواني راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، التابعة لما يسمى « تنظيم جند الخلافة » المبايع لتنظيم « داعش » الإرهابي والذي كان قد انشق على ما يسمى كتيبة « عقبة بن نافع » التابع لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي الإرهابي
وتتنقل هذه المجموعات بين جبلي السلوم ومغيلة فيما تتحصن المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي بين جبال السمامة والشعانبي والأجرد وطم صميدة من ولاية القصرين وفي جبال الكاف وجندوبة
وتعمد هذه المجموعات الإرهابية إلى غرس الألغام في المسالك التي تمر عبرها القوات العسكرية في عمليات تعقبها وملاحقتها