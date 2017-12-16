آفاق تونس يقرر دعوة ممثليه في الحكومة إلى الإنسحاب من مهامهم

إنعقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس في دورة إستثنائية يوم السبت 16 ديسمبر وبعد التداول في الوضع السياسي الوطني في ظل المستجدات الطارئة قرر ما يلي
– الإعلان عن رفضه لمحتوى قانون المالية لسنة 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب لإفتقاده للشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية إقتصادية وإجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين
– القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن
وإن حزب آفاق تونس إذ يعرب عن تحرره من هذه المنظومة فإنه يقرر دعوة ممثليه في الحكومة إلى الإنسحاب من مهامهم منوها بالمجهودات الجبارة التي بذلوها طوال إضطلاعهم لهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد
هذا وشدد الحاضرون على بقاء حزب آفاق تونس وفيا لمبادئه وتعهداته وعلى الإستعداد الدائم لمناضلاته ومناضليه لتحمل كامل مسؤولياتهم الوطنية خدمة لتونس والمشاركة في بناء مستقبل أجيالها في إطار الصدق والعمل والعطاء للوطن
عاشت تونس حرة، منيعة ومزدهرة
تونس في 16 ديسمبر 2017
المجلس الوطني
بيان صحفي