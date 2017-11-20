عصام الدردوري يكشف عن تورط أمن علي لعريض وقضاء نورالدين البحيري في تسفير الإرهابيين إلى سوريا

السيد عصام الدردوري رئيس جمعية الامن والمواطنة في شهادته أمام لجنة التحقيق في قضايا التسفير
•نحن في حماية لجنتكم، وفِي حماية قانون حماية المبلّغين حتى وإن كانت المعطيات المكشوفة تعلق بالسرّ المهني
•في وثيقة رسمية تحمل ختم سرّي بتاريخ 3/12/2012 وزير العدل السابق أذن لاحد الدعاة بدخول المؤسسات السجنية مع التوصية بتقديم كل التسهيلات و مع عدم التعرف على محتوى المحاضرات
•رفع الاجراءت الامنية والقضائية المانعة للسفر عن المشتبه فيهم ساهم في ارتفاع وتيرة التسفير
•زوجة أبو بكر الحكيم(قاتل الشهيد شكري بلعيد) تدخل لفائدتها نقيب لكي تحصل على جواز سفر والتحقت بزوجها في سوريا، ونال عقوبة ادارية ب7 أيام
•أحد المقاتلين السابقين في أفغانستان(اي من القاعدة) عاد الى تونس بجواز سفر صادر عن قنصلية تونس في دمشق سنة 2015!!! وقد أخلي سبيله
•الإرهابي مكرم بن عياد الغندري عاد الى تونس يوم 9 أوت 2017 !!!! بجواز سفر تونسي مدلّس مسلم من الاجهزة التركية!!!رغم انه يحمل جوازا تونسيا حقيقي: لم يستعمله لانه يحمل أختام عديدة لشرطة الحدود التركية مما يورّطه في تمرير المقاتلين نحو سوريا وهو ما كان يفعله في الواقع
•العميد هشام المدّب المسؤول السابق عن مكتب العلاقة مع المواطن،قام بتوجيه العديد من التقارير الى مرؤوسيه بما فيهم وزير الداخلية فيها معطيات خطيرة جدا مما عرّضه لظغوطات كبيرة من إطارات أمنية عليا ،
ثم رفع الامر الى القضاء: تسليم جوازات سفر الى قاصر بدون ترخيص أبوي او مع وجود جواز اخر عند والده ، إصدار ثلاث جوازات لشخص واحد بدون علمه
•هشام المدّب قدّم للقضاء قائمة اسمية ب117 ارهابي قدموا على متن رحلة خاصة من تركيا
•التفقدية العامة للأمن الوطني لها كل الملفات المتعلقة بموضوع التسفير
وقد أمدّت الجمعية اللجنة بملف موثّق عن كل ما أفاد به لجنة التحقيق
الدكتور الصحبي بن فرج نائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب
ملاحظة : الفترة التي تحدث عنها الشاهد هي فترة أمن علي لعريض وقضاء نورالدين البحيري
انسحاب وتهديد
انسحب نواب النهضة من جلسة إستماع لمنظمة الأمن والمواطن، أمام لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بسبب ما اعتبروه سلوكا مهينا من قبل رئيس المنظمة عصام الدردوري، وفق مبعوثتنا سيدة الهمامي
و أكّدت النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر يمينة الزغلامي ان الدردوري قد رفض الاعتذار
وفي سياق متصل اتهم عضو اللجنة عامر العريض رئيس منظمة الأمن و المواطن عماد الدردوري بعدم الاستقلالية و الانتماء السياسي معتبرا حديثه عن دخول 117 إرهابيا من بؤر التوتر عبر طائرة خاصة إلى التراب التونسي بهدف إسناد إرهابيي الشعانبي بمثابة الإهانة للمؤسسة الأمنية
عبّر رئيس منظمة الأمن والمواطن عصام الدردوري في تصريح لموزاييك عن تفاجئه من انسحاب نواب حركة النهضة من جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر
وأكّد الدردوري تعرضه للتهديد ، قائلا : بلغ الأمر إلى حد تهديدي بترديد مصطلح النيابة العمومية في اكثر من مناسبة
كما عبّر عن استغرابه مما وصفه »بالموقف العدائي » تجاهه، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الكشف عن الجهات السياسية والشخصيات الضالعة في ملف التسفير وفق قوله
عن موزاييك ف.م
ويضيف السيد هيكل دخيل الشهادة التالية
من عادتي عدم الحديث بكثرة ولكن يجب التوضيح
اليوم عصام الدردوري رئيس جمعية الأمن والمواطن قدم وثيقة تثبت أن نور الدين البحيري حينما كان وزير العدل أمضى على وثيقة تخول للدعاة الاسلاميين الدخول لجميع السجون التونسية لتقديم الدروس الدينية وهذا لا يستطيع ان ينكره احد خاصة العاملين بالميدان السجني
ما لم يتطرق له السيد عصام الدردوري أنه يملك نسخ مصورة لعدد من الكتب التكفيرية والتي كانت توزع في السجون وقمت بمده سابقا بهذه المعطيات
ثانيا أن الدعاة الذين دخلو السجون لتقديم الدروس الدينية تبين أن أغلبها دروس تكفيرية الهدف منها دمغجة مساجين الحق العام ليتم استقطابهم لاحقا وهذا ما تم مع العديد منهم ولا ننسى مغني الراب الشاب الذي دخل السجن لجريمة استهلاك المخدرات وخرج منه داعشيا والتحق بالقتال في العراق وترك لوعة في قلوب كل من عرفه
هكذا تم استقطاب الشباب ليباع في محرقة ما سمي بالجهاد وهم في حقيقة الأمر وقع دمغجت شباب تونس الذي عانا من الفقر والبطالة واستقطب في المساجد ليتم بيعهم بالاورو والدولار
سادتي الكرام اوجه رسالة لكافة القيادات الأمنية العاملة في السجون والمصالح المختصة بوزارة الداخلية لا تنسوا أن هيكل دخيل قام ذات يوم بتصوير مشاهد فيديو داخل الغرفة عدد 06 بسجن الناظور ببنزرت والذي يثبت استقطاب سجين ارهابي لباقي مساجين الحق العام وكون امارة واصبح يلقب بالأمير ويعطي الدروس في الجهاد والقتال وهذا لا يستطيع أحد انكاره ولا أريد أن أسمي القيادات المطلعة بالموضوع
لا تنسوا أني عزلت من عملي من أجل كشفي لعلاقة الارهاب بالدولة وبالقيادات الأمنية والسجنية واعتبرتم كشفي لفسادكم افشاء للسر المهني وهذا موضوع سأطالبكم به أمام الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لأن أمن تونس قبل كل شئ