قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية يرمي ناجم الغرسلي في بُودَفّة

علم موقع قناة نسمة اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن « بُودَفّة » في حق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي وذلك بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية
الجدير بالذكر، أن قاضي التحقيق العسكري سبق له أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن في هذه القضية في حق كل من شفيق الجراية والمدير الأسبق لوحدة مكافحة الارهاب صابر العجيمي، وفي حق المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد بن عاشور