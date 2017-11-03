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قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية يرمي ناجم الغرسلي في بُودَفّة

قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية يرمي ناجم الغرسلي في بُودَفّة

سياسة, عربي | 03/11/2017 |
Najem-Gharsalli-en-prison

علم موقع قناة نسمة اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن « بُودَفّة » في حق وزير Najem-Gharsalli-en-prisonالداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي وذلك بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية

الجدير بالذكر، أن قاضي التحقيق العسكري سبق له أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن في هذه القضية في حق كل من شفيق الجراية والمدير الأسبق لوحدة مكافحة الارهاب صابر العجيمي، وفي حق المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد بن عاشور