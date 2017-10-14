حركة النهضة تعلن أنها غير معنية بالمنافسة على مقعد دائرة ألمانيا

انعقدت يوم السبت 14 أكتوبر 2017 الموافق لـ 24 محرم 1439 الدورة السادسة عشرة لمجلس شورى حركة النهضة لاستعراض الوضع العام بالبلاد والانتخابات الجزئية المزمع اجراؤها بالدائرة الانتخابية بألمانيا ومشروع قانون المالية لسنة 2018
وبعد المداولات فانّ المجلس
1. يترحم المجلس على روح الفقيد المرحوم سليم شاكر وزير الصحة والقيادي بحزب نداء تونس ويعزي فيه عائلته والعائلة السياسية الكبرى
2. يترحم على أرواح الشباب الذين فقدوا في حادثة الغرق التي جدت بعرض البحر ويقدم أحر التعازي إلى عائلاتهم وذويهم
3. يُهنئ الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 54 لعيد الجلاء وفاء لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل إجلاء المستعمر
4. قرر مجلس الشورى أن الحركة غير معنية بالمنافسة على مقعد دائرة ألمانيا وفوض للمكتب التنفيذي اتخاذ ما يراه لتنزيل هذا القرار
5. يعبّر عن انشغاله لتنامي ظاهرة الهجرة السرية في صفوف الشباب ويجدد دعوة الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية والسياسية الى معالجة هذا الملف الحارق.
6. استمع المجلس لعرض أولي لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 وقرر عقد دورة استثنائية لمناقشتهما
7. يثمن المصالحة بين حركتي حماس وفتح خدمة للقضية الفلسطينية العادلة
رئيس مجلس الشورى
عبد كريم الهاروني
بيان صحفي