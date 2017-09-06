الرئيس الباجي يُقِرُّ أنه أخطأ في اعتقاده أنه قادر على جَلْبِ «النهضة» الى خانة المدنية

في حوار مطول مع جريدة الصحافة صدر اليوم أجاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن عديد الأسئلة التى تشغل بال التونسيين ومن بينها السؤل التالي
ـ هذه اليد الممدودة لجميع الأطراف لم نكن نلحظها سيدي الرئيس عندما قرّرتم أن يكون «التوافق» مع «النهضة» محور الحُكْمِ ومحور الحياة السياسية ؟
ـ هذا غير صحيح بالمرّة، الواقع أنّ الناخب التونسي لم يمكّنا مِنْ أغلبية قادرة على الحُكْمِ رَغْمَ أنّه انتخبنا حينها كحِزْبٍ أوّل لكنّه لم يَكُنْ كافيا لممارسة الحُكْمِ وتنفيذ برامجنا على الوجه المطلوب
وقد بحثنا طويلا وفي حدود الآجال الدستورية عن أحزاب تُشْبِهُنَا في تصوّراتنا للدولة والمجتمع
وقد كان المطروح العاجل هو البَدْء الفوري في ممارسة الحُكْمِ ووضع الخطط الكفيلة بانقاذ البلاد واستكمال تركيز مؤسّسات الدولة والهيئات المستقلّة
وللأسف لم تكن الأحزاب التي كانت تصنّف «مدنية» تمتلك وعيا سياسيا بدقّة المرحلة والتقاط الفرصة من أجل سدّ الطريق أمام مَنْ كان يسعى على الدوام الى شَكْلٍ مِنْ أشكال : الرِدّة المجتمعية
وقد وجدنا أنفسنا في وضع دقيق أوجب علينا التصرّف وأخذ القرار : الدخول في تحالف حكومي يكون حَلاَّ للمشاكل المطروحة أو على الأقلّ لا يزيدها تعقيدا، ولم تكن أمامنا سيناريوهات أخرى لتحقيق هذه الأهداف، «النهضة» كانت جاهزة لذلك إضافة الى أحزاب أخرى بما أتاح حينئذ فرصة تشكيل تحالف حكومي … هي قبلت وليس بشروطها، وقلنا على الأقلّ نسَاهِمُ بذلك في جَلْبِهَا الى خانة «المدنية» ولكن يبدو أنّنا أخطأنا التقييم