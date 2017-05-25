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النائب الصحبي بن فرج يتخلى طوعيا وبصورة نهائية عن الحصانة البرلمانية

النائب الصحبي بن فرج يتخلى طوعيا وبصورة نهائية عن الحصانة البرلمانية

سياسة, عربي | 25/05/2017 |
sahbi ben fraj arp

كتب منذ حين الدكتور الصحبي بن محمد بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة التدوينة أسفله على sahbi ben fradj machrou3 tunisieحسابه بالفايسبوك

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب
تحية وبعد ،
إني الممضي أسفله الصحبي بن محمد بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب ، مساندة مني للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار تنفيذ إلتزامها بمقاومة الفساد أحيط جنابكم علما بأنني أتخلى طوعيا وبصورة مسبقة ونهائية عن التمسك بالحصانة في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تستهدف الكشف عن جرائم الفساد
كما أعلن منذ الآن بأنني لن أتوانى في التصويت لفائدة كل مطالب رفع الحصانة التي يمكن أن تصل المجلس في إطار الحرب على الفساد
وتقبلوا فائق عبارات الاحترام والسلام

هذا وباتصالنا بالسيد النائب المحترم أكد لنا أن كل نواب كتلة الحرة ، دون استثاء ، سيتنازلون غدا الجمعة كتابيا عن هذه الحصانة البرلمانية لتسهيل كل تحقيق قد raouf el may arp tunisieيطالهم في هذه الحرب المعلنة على الفساد

houda slimوعند التثبت وجدنا النائب المحترم رؤوف الماي ينشر نفس الرسالة على حسابه بالفايسبوك

كما نشرت النائبة هدى سليم نفس الرسالة على حسابها