يوسف الشاهد يطلق الحملة الوطنية لتسوية الوضعية العقارية لأكثر من 40 ألف فلاّح

رئيس الحكومة يطلق من الحبيبية بمعتمدية الجديدة الحملة الوطنية لتسوية الوضعيات العقارية غير القانونية للأراضي الفلاحية لأكثر من 40 الف فلاح
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم خلال الزيارة الميدانية التي أدّاها إلى منطقة الحبيبية من ولاية منوّبة عن اطلاق الحملة الوطنية لتسوية الوضعية العقارية لأكثر من 40 ألف فلاّح على مستوى وطني تعطّلت تسوية وضعياتهم القانونية منذ سنة 1995
وقد قام رئيس الحكومة بتسوية أوّل الوضعيات العقارية لفلاحين في منطقة الحبيبية وتمكينهم من الاستثمار الكامل في الأراضي التي بحوزتهم ليسنّى لهم استغلالها بصفة قانونية كاملة وفق استراتيجية تمكنّهم من الدخول في المنظومة الاقتصادية وتسهيل علاقاتهم بالبنوك دفعا للمنتوج الوطني وجودته
وقد صرّح رئيس الحكومة خلال إطلاق هذه الحملة أنها ستشمل عشرات الألاف من الهكتارات التي تعتبر اليوم في وضعيات غير سليمة قانونيا، وقد تقرر ان تتحمل الدولة مسؤوليتها أمام ألاف الفلاحين ليتمكن كل المعنيين من استثمار أرضهم بما يعطي دفعا اقتصاديا كبيرا يمكّن الدولة من مداخيل هامّة ويدعم القطاع الفلاحي في تونس
وقد كان رئيس الحكومة مرفوقا في هذه الزيارة بكل من وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي ووزير الفلاحة سمير بالطيب وكاتب الدولة لأملاك الدولة مبروك كرشيد
المصدر : رئاسة الحكومة