يوسف الشاهد يبلغ الرئيس المصري تحيات أخيه الرئيس الباجي قائد السبسي وتطلعه لاستقباله في تونس

استقبل الرئيس عبد الفتاح عبد الفتـاح السيسي اليـوم، يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين
وتمحور اللقاء الذي جمع، صباح الأحد، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة جمهورية مصر العربية بالقاهرة، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد تطويرها، فضلا عن مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الإقليمي في المنطقة
وأكد الشاهد، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى القاهرة بيومين للإشراف رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري شريف اسماعيل على أشغال اللجنة العليا التونسية المصرية، أهمية عقد الدورة 16 للجنة لتقييم مسيرة التعاون الثنائي ودورها في دفعها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمتضامنة بين البلدين الشقيقين، معربا عن الارتياح لمستوى التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف التحديات التي تفرضها الأوضاع السائدة بالمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
كما نوّه الشاهد بعراقة العلاقات التاريخية بين تونس ومصر وبما شهدته مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين من تطور خلال السنوات الأخيرة، مبرزا حرص تونس على تعزيزها في مختلف المجالات
وفي جانب آخر، جدّد رئيس الحكومة، تنديد تونس بالعمليات الإرهابية التي تستهدف أمن مصر واستقرارها وأدت إلى استشهاد العديد من أفراد الأمن والجيش والمواطنين الأبرياء، مشدّدا في هذا السياق على تضامن تونس مع الأشقاء المصريين ومساندتها لجهودهم في مقاومة هذه الآفة المقيتة
وأعرب الشاهد بالمناسبة، عن تطلع تونس لمزيد الارتقاء بالتعاون في المجال الأمني من خلال تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة وعقد اجتماعها نهاية شهر نوفمبر 2017، والتأكيد على أهميته في تعزيز قدرات البلدين الشقيقين على صعيد جهود مقاومة الإرهاب ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه الآفة الخطيرة
وفي المجال الإقليمي والعربي، نوّه رئيس الحكومة بأهمية التنسيق والتشاور الثنائي ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات في المنطقة
وأشاد بما تحقـّقه مصر من نجاحات على درب الإصلاح والتنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي الشامل، مؤكدا تثمين تونس للدور الهام الذي تضطلع به مصر الشقيقة على الصعيد العربي والإقليمي خدمة للقضايا العربية
وتولى رئيس الحكومة إبلاغ الرئيس المصري تحيات أخيه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وتطلعه لاستقباله في تونس
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية ، أن رئيس الحكومة التونسية نقل للرئيس عبد الفتـاح السيسي تحيات الرئيس التونسي الباجي قايد الرئيس التونسي السبسي، كما أعرب عن سعادته بزيارة مـصـر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، ومنوهًا إلى أهمية دور مـصـر باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي
وأعرب الرئيس عن التطلع لأن تساهم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات خلالها
وأكمل المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين، علي الرغم من على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين
وأستحضر السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت الراهن، وعلى رأسها انتشار خطر الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستدعي العمل على ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية
كما تباحث الجانبان حول الأزمة الليبية، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل للأزمة بما يحافظ على سيادة لـيبـيا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ويصون مقدرات شعبها الشقيق ويعيد إليه الأمن والاستقرار