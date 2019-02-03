وِينُو مَوْقِفْ النيابة العمومية من تهديد محامي الارهابين لوكيل جمهورية ؟

نشيخ على ضربة المفصل و تعلمت نحط الصبع مباشرة على موضع الداء
قبل ما يتطرق برنامج الحقائق الأربعة لمدرسة الرقاب (ونذكر سبق لقاض ان نشر الصور بعد ان التقطها وهو في طريق السيارة ) و ين كانت السلط و الهياكل الرسمية الجهوية ، راقدة و الا خدمت خدمتها و مركزيا مافماش ارادة و الا كانت متسترة ؟
المدرسة منذ سنة 2012 اكثر من مرة تتسكر وتعاود تتحل شكون يسكر وشكون يحل ؟
وين كانت المصالح الأمنية الاستعلاماتية و الإرشادية زعمة خدمة خدمتها من حيث الاعلام و نتصورها كذلك و لماذا لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة منذ سنوات ؟
وينو مندوب حماية الطفولة و مندوب التربية بسيدي بوزيد ما سمعوش بها المدرسة الخارجة على الدولة ؟
وينهم الولاة لتعاقبو على تسيير ولاية سيدي بوزيد وصولا للوالي الحالي ؟
وينه معتمد الرقاب؟
كيف ترى شكون هبط يساند و يسب و يتوعد تفهم ان المسألة تتجاوز : المدرسة بمفهوما العادي و تعرف ان الارهاب ناطق في قضية الحال
وعليه زايد مادام الحاضنة السياسية الإرهابية متوفرة لن تفيد المسكنات و ما غاب عنكم اهول و أفضع
قاعد نترقب في موقف النيابة العمومية و الهياكل الممثلة للقضاة ووزارة العدل و عمادة المحامين من تهديد محامي الارهابين لوكيل جمهورية سيدي بوزيد كي قاله كانك راجل اهبط لتونس ونترقب كذلك في موقف النيابة و وزارة الداخلية ملي قال الامنين باش نصطادوهم بالواحد
ماناش ناقصين بونية و قادرين نكورو بيكم اما العائق الوحيد أننا نؤمن بالدولة المدنية الفيها مبدأ علوية القانون حتى كان قاعد يتشلك عمدا ، نعاودها قادرين نكورو بيكم اما ما تنجموش اطيحونا في فخ العنف و الدم المستنقع اللي ما تنجموش تعيشو كان في وسطه
عصام الدردوري رئيس جمعية الأمن والمواطن
إنها قندهار في أفغانستان و ليست تونس
تبين بالمكشوف من وراء المدرسة…شوفوا ..هاو خذر قدام المحكمة مع الأولياء متاع الصغار وإلا انت زادة ولدك معاهم